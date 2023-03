I migliori rossetti economici a lunga tenuta per labbra sensuali a meno di 10 euro e qual è il più costoso al Mondo

Per avere uno sguardo profondo e sensuale non può mancare un bel rossetto che illumina il viso e valorizza le labbra. Ecco quelli più duraturi da acquistare a un prezzo conveniente.

Il make up per una donna è come indossare un abito bello, deve essere proporzionato ai lineamenti e adatto all’occasione. Rappresenta anche un modo per nascondere alcune piccole imperfezioni, come gli occhi piccoli e cadenti o i visi tondi o squadrati. Un dettaglio, simbolo di seduzione, è il rossetto, un cosmetico che dona volume alle labbra, le protegge e illumina il viso.

Spesso questi cosmetici sono arricchiti con sostanze naturali emollienti e pigmenti minerali, e li troviamo in varie consistenze. Una delle caratteristiche principali che molte cercano, al momento dell’acquisto, è la durata della tinta e quindi la resa finale. Certo non è proprio semplice fare una scelta oculata, soprattutto se non conosciamo il prodotto e vogliamo spendere poco. Ma non è detto che i rossetti di qualità siano tutti costosi, in commercio possiamo trovarne alcuni a prezzi straordinari.

I migliori rossetti economici a lunga tenuta da provare assolutamente

Per fare durare a lungo il rossetto non è importante ripassarlo più volte, ma acquistare un cosmetico no transfer, a prova di bacio! Se non abbiamo grandi budget, niente paura, a meno di 10 euro potremo portare a casa dei prodotti soddisfacenti che renderanno le nostre labbra bellissime. Straordinario il cofanetto della Max Factor, Lipfinity Lip Colour, che contiene un rossetto corposo e un top coat trasparente che idratata e fissa il colore. È facile da applicare, si asciuga velocemente, non sbava e dura per ore, a fine giornata basterà toglierlo con un detergente a base oleosa.

Il marchio Wycon propone dei rossetti a lunga tenuta, sotto i 9 euro, come il Mattificent, il Long Lasting Liquid Lipstick, il Lumi matt dai colori opachi. Confortevole e piacevole, grazie all’olio di semi di ciliegia, il rossetto della Kiko Festival Glow Matte Lipstick, o la versione liquida Instant Colour. Resistente all’acqua e disponibile in svariati colori, a circa 3 euro, il Long Lasting Lipstick Essence, che mantiene le labbra idratate. Ha una texture cremosa e colori intensi il Sephora Rouge Lacquer, disponibile nelle versioni matt, satinato e brillante, spesso anche in offerta. Invece ha l’effetto satinato il rossetto Color Riche dell’Oréal Paris, con Omega 3 e vitamina E. Tra i migliori rossetti economici a lunga tenuta è da provare il NYX Suede Matte Lipstick, con finish matte e colorazioni per tutti i gusti.

I cosmetici di lusso

Esistono, poi dei rossetti che di economico non hanno nulla, neanche la confezione. Quello che sembrerebbe essere il più caro sulla faccia della Terra ha un costo inimmaginabile, ben 14 milioni di dollari. Si tratta del rossetto Couture Beauty Diamond, una vera opera d’arte. La sua custodia è letteralmente tempestata di diamanti rosa, più di mille. Al secondo posto, ad un prezzo di 62mila dollari, il Guerlain Kisskiss Gold and Diamonds, con un’incredibile custodia in oro e diamanti.