Sogni gambe più sottili e slanciate? Inganna l’occhio con questi 2 modelli di scarpa che stanno andando a ruba!

Scopri insieme a noi quali scarpe dovresti acquistare per far sembrare subito le tue gambe più lunghe e femminili.

La scelta della scarpa giusta non è mai scontata o banale. Si può anche essere vestiti benissimo, ma se la scarpa è quella sbagliata, tutto l’outfit ne risentirà. Come se non bastasse, la scarpa ha un potenziale davvero enorme. Indossare la calzatura più adatta alle nostre esigenze, infatti, ci permetterà di ottenere diversi risultati. Potremo sembrare più alti, più slanciati, o essere comodi, e tanto altro ancora. Un discorso particolarmente interessante, però, è quello che ruota intorno alle scarpe estive. Se d’inverno le scelte sono sicuramente più limitate, d’estate la situazione cambia. Quando c’è la brutta stagione, non ci sono molte opzioni da prendere in considerazione, e ci si butta tendenzialmente sulla scarpa chiusa, da tennis, elegante o stivale.

D’estate, invece, si opta solitamente per le scarpe aperte e basse. E, bisogna dirlo, spesso questi modelli di scarpe rischiano di rendere più tozza la nostra figura e le nostre gambe. Ma esistono dei modelli di scarpe estive che siano femminili e che slancino le nostre gambe, ma senza farci rinunciare alla comodità? La risposta è sì e risponde al nome di due bellissimi modelli di calzatura.

Sogni gambe più sottili e slanciate? Puoi ingannare l’occhio con le scarpe che stanno letteralmente spopolando quest’anno!

Ammettiamolo: durante l’estate ci prendiamo molta più cura dei nostri piedi rispetto a quel che facciamo d’inverno. D’estate è più bello avere una pedicure curata, magari con i colori più alla moda dell’estate, ma non solo.

È importante anche che i piedi non puzzino, facendo attenzione a prendere le precauzioni fondamentali. L’ultimo step, ma non per importanza, è la scelta della scarpa giusta.

Ecco cosa scegliere per avere una gamba più sottile

Se sogni gambe più sottili e slanciate, devi fare attenzione ad alcuni criteri base. Tendenzialmente, in casi come questi, sarebbe consigliabile non indossare sandali o ciabatte rasoterra. Questi modelli, infatti, rendono la figura più “compatta” e ridotta, tutto il contrario di quel che vorremmo ottenere noi.

Questo, però, non vuol dire che dovremo scegliere solo ed esclusivamente scarpe col tacco, anzi. La soluzione giusta per noi sarà indossare quel modello di scarpa caratterizzato da un cinturino che gira intorno alla gamba. Questo cinturino potrà essere sia in versione morbida, come accade per i sandali con cinturini incrociati, ma non solo. Uno dei modelli di scarpa che sta andando più a ruba in questo periodo è proprio la scarpa bassa con cinturino rigido. In questo caso, il suddetto creerà una sorta di vortice attorno al nostro polpaccio, sexy e femminile a dir poco. Questa scarpa sarà perfetta sia per una situazione più informale, come un aperitivo o una cena tra amici, che per una giornata più formale.

Ciabatte con dettaglio glamour

Oltre a questo, esiste un altro modello di scarpa perfetto per chi vuole stare comoda ma con stile. Si tratta delle ciabattine col tacco. In questo caso, parliamo di un tacco basso, perfetto anche per una passeggiata rilassante. Anche in questo caso, il nostro look sarà casual ma curato nello stesso tempo, il che non passerà inosservato.