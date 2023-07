La pasta con le zucchine è la regina dell’estate: tutte le ricette light più saporite e cremose

Sei stufa della solita insalata di riso? Ecco altri primi piatti completi e gustosi per un pranzo leggero ed equilibrato.

Quando il caldo comincia a farsi troppo insistente e non tira nemmeno un filo d’aria è normale sentirsi spossati e anche tendenzialmente inappetenti. Per fortuna, la cucina viene in nostro soccorso anche in questo caso, proponendo ricette fresche e leggere che fanno tornare subito l’appetito e il buonumore. E non si tratta solo della classica insalata di riso o dei gelati fai da te, ma anche di piatti più nutrienti e completi.

Ad esempio, la pasta con le zucchine è la regina dell’estate: ne esistono tantissime versioni, non solo quella classica con i gamberetti che tutti conosciamo. Questo ortaggio tipicamente estivo è infatti molto versatile e si sposa benissimo tanto con il pesce, quanto con i salumi o i formaggi. Sei pronta a scoprire tutte le varianti di questa pasta deliziosa ed economica? È il primo piatto perfetto per risolvere in un attimo il pranzo o la cena.

Le 20 ricette più gustose

Come anticipavamo, uno degli abbinamenti più noti e apprezzati della pasta con le zucchine è quello che le vede in coppia con i gamberetti. Se però ti interessano delle alternative altrettanto gustose a base di pesce, puoi sperimentare abbinamenti con orata, calamari, tonno, salmone e addirittura con le vongole. E che dire poi dell’abbinamento con i salumi? Pasta zucchine e speck è abbastanza conosciuta, ma sapevi che puoi farla anche con pancetta e provola affumicata?

Oppure, prova l’insalata di pasta con zucchine alla scapece e mortadella: in questo caso, dovrai prima marinare la verdura con aceto, aglio e menta. Un altro tipo di pasta fredda che puoi provare è quello con zucchine e ricotta romana, da aromatizzare con la scorza di limone grattugiata. Ulteriore alternativa è la pasta al pesto con zucchine e ceci, da sfumare con una nota speziata alla paprika.

La pasta con le zucchine è la regina dell’estate, ma dai un’occhiata anche a queste altre ricette davvero golose

Inoltre, non dimenticare che le zucchine possono anche essere usate per realizzare un pesto ancora più saporito e delicato, da guarnire con mandorle e menta. Senza contare la ricetta degli spaghetti fritti con zucchine, mozzarella e pesto: una vera goduria per il palato. Ma proprio perché sono così versatili, le zucchine si prestano molto bene anche a molte altre preparazioni oltre a quelle di un primo piatto completo. Cotte al forno, al vapore o fritte, restano comunque buonissime e non smettono di stupire con abbinamenti inediti.

Puoi metterle in una torta salata con gli ingredienti che più ti piacciono, farci delle polpette o perfino dei ravioli ripieni di ricotta. Sono ancora più golose se le fai ripiene con mozzarella, mousse di formaggio grattugiato e mortadella o con pangrattato al pomodoro. Infine, puoi inserirle nelle ricette della tradizione come lasagne, parmigiana o timballo per renderle più leggere e quindi più digeribili e invitanti in estate.