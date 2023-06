I colori per la pedicure dell’estate 2023 ricordano gelato e aperitivi. Uno l’ha sfoggiato anche Hailey Bieber

In estate i piedi sono sempre in bella mostra, specie al mare. Scopri allora con noi quali sono i colori più di tendenza per la pedicure dell’estate!

Fine giugno si avvicina. Gran parte delle persone dovrà attendere agosto per le ferie. Tuttavia, ci sono anche molti fortunati che si apprestano a partire in questi giorni e nelle prossime settimane. I più fortunelli, che a breve si stenderanno al sole in spiaggia, avranno già pensato ai costumi e alle mise più alla moda da mettere in valigia e sfoggiare nelle località vacanziere. Ma perché un outfit sia perfetto, non bisogna tralasciare alcun dettaglio. In estate, anche in città, i piedi sono sempre in mostra. Vanno quindi curati, eliminando calli e duroni. Infine, per un tocco glamour, non può di certo mancare lo smalto sulle unghie.

Quali sono i colori per la pedicure dell’estate 2023

L’estate è la stagione del sole e dell’allegria. Per questo, in estate si può osare più che in altri periodi dell’anno. Per la pedicure estiva, la moda dell’estate 2023 propone tinte sgargianti, molte delle quali sono prese a prestito dal mondo dei gelati e degli aperitivi, altri due argomenti perfettamente a tema in questo periodo. Partiamo dallo Spritz. Come facilmente potrete dedurre, si parla di unghie dei piedi arancioni. Una tinta vivace che, tra l’altro, si abbina in maniera meravigliosa con l’abbronzatura dorata o bronzea.

Restando in tema aperitivo, un’altra tinta molto trendy quest’estate è il verde lime. Acido e fresco, questo colore allegro ricorda tutti i cocktail che prevedono l’aggiunta della scorza di lime, come ad esempio il daiquiri. Anche il verde lime si intona alla perfezione con una bella pelle abbronzata. Lo si può sfoggiare in tinta unita oppure, se si vuole osare, sull’unghia dell’alluce si possono creare simpatiche decorazioni floreali o fruttate.

Altri smalti alla moda per l’estate 2023

Passiamo ora al versante, per così dire, analcolico. Per quanto riguarda le bevande fresche, quando fa molto caldo non c’è niente di più dissetante di una bella limonata fresca. Non è quindi un caso che tra i colori per la pedicure dell’estate 2023 ci sia proprio anche il giallo limone. Questo colore l’ha sfoggiato ai piedi la modella Hailey Bieber. Allegro e vivace, il giallo limonata, risplende ancor più intensamente alla luce del sole. In base ai gusti, lo si può stendere in maniera più leggera o più satura, fino a ottenere un effetto quasi fluo.

Siccome l’estate è anche la stagione in cui si mangiano tanti gelati, ecco che tra le tinte moda per la pedicure estiva compare anche il color vaniglia o il bianco latte. Anche in questo caso, si consiglia di sfoggiare queste tinte candide quando già si ha una pelle bella abbronzata, in modo tale da creare un bellissimo contrasto.

Pedicure estate 2023: le tinte più sobrie

Per chi ancora è in città, e comunque per le più tradizionaliste, che non amano stravolgere il look, sarà utile sapere che quest’estate sono di moda anche colori più sobri e classici.

Segnaliamo in tal senso il rosso, nella versione però opaca, il sempre estivissimo color corallo, il blu scuro e il colore nude.