Mare, spiaggia e ombrellone: sono queste le magiche parole che risuonano nella testa di moltissimi italiani in queste giornate di caldo. Eppure, l’inflazione galoppante e il caro energia costringerà moltissimi connazionali a passare delle vacanze low budget, oppure a saltarle del tutto. Proprio per questo motivo oggi andremo a scoprire dei semplici trucchi per fare delle bellissime vacanze senza spendere un soldo o quasi. Vediamo subito come si può raggiungere questo ambizioso obiettivo.

Pochi consigli pratici per viaggiare super low cost

Molti sanno quali sono gli escamotage per pagare meno di trasporti. Non tutti però sanno che ce ne sono altrettanti per diminuire le spese di soggiorno. Il primo è sicuramente l’ormai comunissimo “couch surfing”. Infatti questo ci permette di andare in giro a costo zero o meglio, di risiedere in un appartamento gratuitamente. Questo network online infatti ha dato a molti una nuova modalità di viaggiare che permette di poter dormire nel divano di perfetti sconosciuti. Questi vengono conosciuti tramite la piattaforma che permette inoltre di ricambiare in futuro, mettendo a disposizione il proprio divano.

Ovviamente questa opzione non è priva di rischi ed è sempre bene condividere con i propri affetti la propria posizione e dare un’occhiata alle recensioni nel sito. Esiste però un’alternativa meno spaventosa, l’house sitting. Tramite questa pratica si indica la possibilità di soggiornare nella casa di altre persone durante la loro assenza per prendersi cura dei loro animali domestici o delle loro piante. In questo modo non solo si può avere la possibilità di risiedere in una città lontana da casa, ma anche di avere un appartamento tutto per sé.

Fare delle bellissime vacanze senza spendere un soldo è possibile se si seguono questi consigli veramente alla portata di tutti

Se invece non si vede l’ora di passare la bella stagione in mezzo al verde, una buona idea potrebbe essere risiedere all’interno di una fattoria biologica. Attraverso il progetto WWOOF è possibile, infatti, alloggiare presso una farm in giro per il mondo. La maggior parte dei tenutari forniscono ospitalità gratuitamente in cambio di servizi. In questo modo ci sarà la possibilità di vivere una vita più semplice e genuina, visitando anche le bellezze del territorio circostante. Infine se si è capaci di gestire i social e si ha un blog, il travel blogging è un’attività che permette di sponsorizzare delle strutture e ricevere delle notti o delle esperienze gratuite.

Lettura consigliata

