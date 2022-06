In questi ultimi anni, abbiamo sentito tutti il contraccolpo causato dalla pandemia e dai rincari delle spese, dalle bollette all’aumento della benzina, ai prodotti di supermercato. Tutto costa inevitabilmente di più. Ma i nostri stipendi non crescono in proporzione all’aumento dei costi della vita. Ecco perché siamo sempre tutti alla ricerca di entrate extra. Tuttavia, lavorando già tutto il giorno, non ci resta poi molto tempo durante la giornata da dedicare ad altre attività lavorative. Anche perché vorremmo goderci la vita, com’è giusto che sia.

I lavori online

Ultimamente sono molto in voga i lavori online, accessibili anche per chi non è laureato. In effetti, è una bella comodità guadagnare soldi da casa propria. Un bel risparmio di tempo e di energie. Così, molti si tuffano in rete alla ricerca di sondaggi retribuiti, che però spesso sono pagati pochi centesimi e non danno una concreta soddisfazione economica, tale da poter essere definita come “extra”. Quello che molti non sanno, però, è che esistono piattaforme interessanti, dove poter mettere concretamente a disposizione di potenziali clienti, le proprie abilità.

Pochi lo sanno ma per guadagnare soldi facilmente è questo il lavoro online da casa perfetto per avere entrate extra

Le piattaforme in questione sono pensate per freelance che cercano ingaggi a seconda delle loro competenze: ci si può candidare come traduttori, offrirsi di trascrivere audio per i clienti, dare vere e proprie lezioni, o magari vendere corsi preregistrati. Tutte validissime alternative per poter racimolare soldi extra a fine mese. Ma la vera svolta è la figura del beta-reader. Questa figura si occupa di leggere in anteprima manoscritti, opere, copioni e chi più ne ha più ne metta per i clienti, dando una sincera opinione su quanto letto, prima che il prodotto venga effettivamente distribuito. Praticamente, si può ricevere denaro per leggere! Basterà registrarsi ai siti per freelance che attivano questo servizio, anche senza partita IVA (emettendo ritenuta d’acconto per i lavori svolti), e proporsi come beta-reader.

Una possibile svolta concreta

Pochi lo sanno, ma per guadagnare soldi facilmente potremmo dedicarci a un’attività piacevole e divertente, che facciamo anche gratis a casa nostra, che può permetterci di guadagnare soldi stando seduti sul divano. Potrebbe essere questa la svolta dei guadagni online? Non lo sappiamo per certo. Ma sicuramente merita una possibilità. Che sia la lettura, la traduzione o l’insegnamento, scopriamo il nostro talento e racimoliamo facili entrate extra nell’incredibile mondo di possibilità che è il web.

