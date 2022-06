Per cominciare la giornata con il sorriso, non c’è niente di meglio che addentare le pietanze di una bella colazione, buona e sostanziosa. Un buon pasto capace di dotarci delle energie giuste per affrontare gli impegni quotidiani e che non ci privi di tempo prezioso per la sua preparazione.

Da qualche decennio, anche sulle tavole degli italiani sono arrivati i famosi pancake d’ispirazione americana. Delle Si tratta di frittelle (simili alle crêpe), gonfie e appetitose. Hanno uno spessore di circa 3 o 5 centimetri e possono essere sia dolci che salate. In genere, i pancake sono accompagnati da sciroppi e confetture di ogni genere. Non mancano le versioni con il cioccolato (sia a pezzetti che fuso), il burro d’arachidi e la frutta fresche o secca. A spopolare nell’ultimo anno, il mitico Ciccio pancake, una super frittella che fa impazzire grandi e piccini.

Quest’oggi, invece, prepareremo la versione light della ricetta classica. I sofficissimi pancake senza uova e burro saranno l’ideale da mangiare durante l’estate. Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

200 g di ricotta vaccina;

120 grammi di farina tipo 00;

120 ml di latte;

1 cucchiaino di miele;

1 cucchiaino di lievito per dolci.

Sofficissimi pancake senza uova e burro, l’idea geniale per una colazione sana e veloce pronta in 5 minuti. Procedimento

Dalla lista degli ingredienti si può scorgere che la protagonista di questa ricetta è senz’altro la ricotta. Grazie alla sua consistenza cremosa, i pancake diventeranno sofficissimi e ricchi di gusto. Preparare la nostra colazione è davvero semplicissimo. Innanzitutto, in una terrina inserire la ricotta e poi unire il cucchiaino di miele. (Per i più golosi, il miele può essere sostituito da un cucchiaio e mezzo di zucchero). Unire anche il latte a filo e continuare a mescolare. Poi, aggiungere, un poco alla volta, anche la farina e il lievito. Mescolare con cura per amalgamare gli ingredienti.

Poi, adagiare un padellino antiaderente (oppure leggermente oleato) sul fuoco e far scaldare a fiamma bassa. Successivamente, versare un mestolo di impasto nel padellino e creare il primo pancake. Quando si cominceranno a formare le prime bolle d’aria, girare per una cottura uniforme. Infine, servire con un condimento a piacere, come un filo di sciroppo d’acero e frutta fresca. In 5 minuti si potranno portar in tavole dei veri “dischetti” di bontà.

