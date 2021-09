La folle corsa al rialzo di Gas Plus iniziata a settembre potrebbe concludersi con la chiusura mensile. È questo lo scenario più probabile alla chiusura del 24 settembre.

Già settimana scorsa settimana scorsa ci eravamo occupati del titolo (La nomina di Cao come presidente dove porterà le quotazioni di Gas Plus?) che aveva guadagnato oltre il 40% in una settimana. Le cause di questa esplosione rialzista erano state attribuite sia alla pubblicazione dei conti del primo semestre che alla nomina del nuovo amministratore delegato.

L’impulso rialzista è continuato anche durante la settimana appena conclusasi tanto che con un guadagno di circa il 30% Gas Plus è stato nuovamente il miglior titolo della settimana. Diventa ancora più di attualità, quindi, la domanda che ci ponevano settimana scorsa. Dove si fermerà il rialzo di Gas Plus?

Dal punto di vista della valutazione, soprattutto alla luce degli ultimi rialzi, Gas Plus risulta essere fortemente sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Inoltre la società ha una situazione finanziaria delicata con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso. Riguardo l’indebitamento basti pensare che l’indice di liquidità, sia immediata che di lungo, è inferiore a uno denotando una situazione finanziaria delicata.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso è comprare, ma il prezzo obiettivo esprime una sopravvalutazione superiore al 20%.

La folle corsa al rialzo di Gas Plus iniziata a settembre potrebbe concludersi con la chiusura mensile: le indicazioni dell’analisi grafica

Gas Plus (MIL:GSP) ha chiuso la seduta del 24 settembre a quota 3,84 euro in rialzo del 1,32% rispetto alla seduta precedente.

Time frame mensile

Con gli ultimi rialzi la proiezione in corso sul time frame mensile ha praticamente raggiunto la sua massima estensione rialzista in area 4,12 euro. Ci sono, quindi, tutti i presupposti affinché si possa assistere a delle prese di beneficio nel corso delle prossime sedute.

Come si fa a capire se l’eventuale ritracciamento è qualcosa di più?

In questo caso andremo a studiare i time frame inferiori, ma al momento non ci sono i presupposti per farlo. Ci aggiorneremo non appena se ne presenteranno le condizioni.

Sicuramente a livello mensile una chiusura mensile inferiore a 3,19 euro comporterebbe un’inversione ribassista di lungo periodo.