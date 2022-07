Durante la stagione estiva, molti di noi si trovano ad avere più di un problema con il proprio outfit. Questo accade perché, a causa del caldo, ci vestiamo scoperti. In modo inevitabile, quindi, lasciamo scoperte parti di pelle che ci aiutino a sopportare le alte temperature.

In questo caso, però, non tutti si sentono a proprio agio con la situazione. Infatti, ci sono alcune persone che preferirebbero nascondere alcune aree del proprio corpo. E quando arriva l’estate, si trovano a dover affrontare dei complessi che di certo non sono da poco.

Potrebbe aiutare a farci sentire a nostro agio evitando di scoprire alcune zone del corpo

Nonostante ogni fisico sia bello così come si presenta, non molti riescono a vedersi in questo modo. Ed essendo un percorso molto lungo da percorrere, potremmo intanto trovare degli escamotages. Tra questi, c’è sicuramente la scelta di alcuni capi di abbigliamento che possano darci una mano.

I vestiti, infatti, potrebbero sorprenderci, aiutandoci a coprire alcune zone del fisico per noi critiche o problematiche. Per esempio, se la zona del corpo che ci mette a disagio è quella delle braccia, potremmo tranquillamente scegliere una maglia estiva che non le lasci scoperte ma che non ci faccia sentire il caldo.

Se, invece, il problema del nostro corpo per noi sono le gambe, allora ci sono diverse opzioni che potremmo tenere in considerazione. Tra queste, certamente una scelta davvero azzeccata è l’abito a forma di A.

Snelliamo le gambe con questo capo d’abbigliamento che sta brillando

Il vestito a forma di A sta davvero spopolando nella moda dell’ultimo periodo e potrebbe essere l’ideale per il nostro fisico. Questo abito nello specifico, infatti, aiuta a creare un gioco ottico all’altezza delle cosce che potrebbe aiutarci. Snellendo la parte superiore delle gambe, aiuta ad allungarle facilmente e senza sforzo, facendole apparire più magre e slanciate.

Per raggiungere questo obiettivo a pieno, però, dovremmo avere alcuni accorgimenti da non sottovalutare. Tra questi, per esempio, ricordiamoci di scegliere questo modello di abito senza stampe. In questo caso, infatti, se il tessuto dovesse presentare dei disegni, questi ultimi potrebbero creare un effetto ottico di gonfiore.

Inoltre, teniamo a mente che dovremmo sempre abbinarlo con delle scarpe di color carne, per allungare ancora di più le gambe. Ultimo accorgimento riguarda la borsa. Scegliamone una che arrivi ad altezza coscia, per allungare la figura e creare un effetto ottico davvero strabiliante. Dunque, snelliamo subito le gambe con questo capo d’abbigliamento cool e alla moda.

