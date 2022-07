Sappiamo bene che l’estate è sicuramente una stagione meravigliosa, ricca di opportunità e novità da non perdere. Le vacanze e i viaggi programmati, infatti, ci danno l’occasione di vivere nuove esperienze davvero uniche. Le belle giornate soleggiate e calde possono cambiare l’umore di molti di noi in un battito di ciglia. Ma, al tempo stesso, anche questo periodo dell’anno porta alcune note negative per alcuni di noi.

In particolar modo, infatti, le alte temperature ci costringono a vestirci con vestiti più corti. Ovviamente, questi abiti lasciano scoperta una grande fetta di pelle che non tutti vorrebbero mostrare.

Ecco come vestirsi per nascondere facilmente le braccia anche durante la stagione estiva senza dover patire il caldo

È necessario sottolineare, infatti, che non tutti si sentono a proprio agio nel mostrare il proprio corpo. Nonostante ogni fisico è bello e perfetto così com’è, è anche vero che bisogna sentirsi tranquilli quando si esce di casa. Infatti, sarebbe un vero peccato non godersi le belle giornate o le uscite fuori solo per una sensazione di disagio causata dai vestiti.

In questo caso, quindi, dovremmo scegliere quelli giusti, per sentirci tranquilli in qualsiasi occasione. Per esempio, se non vogliamo indossare pantaloncini troppo corti, potremmo optare per un modello più coprente, che comunque non ci farà soffrire il caldo torrido estivo. Se invece il nostro problema sono le braccia, allora ci sono sicuramente alcuni modelli di abiti che potremmo provare per vedere se ci sentiremo più a nostro agio.

Addio canotte e braccia flaccide scoperte con questa moda che impazza e che conquisterà tutti durante l’estate 2022

Un abito che sicuramente potrebbe fare al caso nostro è quello che presenta delle maniche davvero particolari. Stiamo parlando di maniche a trapezio che coprano la parte delle braccia che mette a disagio molti di noi. Al tempo stesso, però, dato il caldo davvero afoso e pesante di questi giorni, ovviamente dovremo scegliere dei modelli specifici. In questo caso, un’ottima opzione è l’abito con maniche a trapezio fatto di tessuto trasparente.

In questo modo, infatti, potremo indossare un modello che copra le zone delle braccia più critiche. Ma al tempo stesso, che ci protegga dalle alte temperature, senza farci soffrire. Dunque, possiamo dire addio canotte e braccia flaccide scoperte con questa meravigliosa tendenza e con questo bellissimo abito che potrà fare la differenza.

Abbiniamolo con delle scarpe color nude con un piccolo tacchetto per avere un risultato davvero eccellente e che ci farà sentire a nostro agio.

