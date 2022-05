Adesso che viaggiare è tornato finalmente piacevole e anche più facile, per chi ha la possibilità di fare le valigie c’è solo l’imbarazzo della scelta. Togliendo precauzionalmente alcuni scenari dell’Europa dell’Est, partendo dall’Italia, esistono mete davvero per tutti i budget. Spesso non dobbiamo nemmeno metterci alla ricerca di voli low cost, perché si aprono le finestre pubblicitarie sulla nostra email mentre siamo collegati. Una comodità del web, che oggi ci permette di prenotare una vacanza in pochissimi minuti. Concentriamoci oggi però su qualcosa di diverso, tralasciando le solite e meravigliose capitali europee e dando un’occhiata a una meta gettonatissima dal turismo europeo. Così bella e affascinante che si è rivelata una vera e propria sorpresa in questi ultimi anni. Meritandosi persino l’appellativo di “città d’oro”.

Una delle università più antiche d’Europa

Magari qualche nostro Lettore conoscerà la bellissima Salamanca, in Spagna, per la sua famosissima università. Sono infatti tantissimi i ragazzi italiani che hanno deciso di aderire al programma Erasmus in questo campus. Salamanca è una delle università più antiche del continente e si caratterizza proprio per la sua vivacità. La classica meta per chi vuole respirare la sana euforia giovanile, unità all’internazionalità delle culture e delle lingue. Salamanca è uno degli scrigni maggiormente pieni di tesori dell’intera Spagna. Testimonianze medievali e rinascimentali fanno di questa città una meta assolutamente da tenere in considerazione per una gita diversa dal solito.

Smettiamola di sognare le solite Londra e Parigi o Madrid e Vienna e dedichiamoci alla visita di quella che i turisti chiamano la città d’oro

Proprio grazie alla sua popolarità tra gli studenti e tra i turisti più giovani, è assai facile trovare settimanalmente delle offerte di volo per Salamanca dai principali scali italiani. È infatti servita dalle principali compagnie aerei low cost, sia con scali diretti, che con passaggi intermedi. Comoda anche la possibilità di raggiungere Salamanca in treno, partendo ad esempio da Roma, con il vagone ristorante.

Se possiamo trovare abbastanza facilmente un volo low cost per Salamanca, poi dormire là è ancora più economico.

Dove alloggiare

Non manca nulla per soggiornare in hotel lussuosi e caratteristici, ma se intendiamo progettare un fine settimana senza spendere molto, allora questa è la città che fa per noi. Alloggi, affittacamere e Bed and breakfast hanno prezzi davvero modici, a partire da 15/20 euro a stanza. Smettiamola di sognare le solite Londra e Parigi, facendo invece un pensierino a una meta bellissima e a portata di qualsiasi budget. Ma se abbiamo poco tempo e non vogliamo andare lontano dall’Italia, non perdiamo questa perla delle Alpi.

