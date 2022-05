Fervono i preparativi per organizzare le vacanze estive. Magari anticipandole come spesso accade con una minivacanza per il ponte del 2 giugno. Che, teoricamente, quest’anno si presenta davvero lunghissimo e quindi perfetto per chi vuole concedersi un break, avendo magari le classiche ferie estive tardi. Invece di andare a pensare a spiagge lontane e mari costosi, accogliamo questo suggerimento della nostra Redazione. Sperando di fare cosa gradita, come era stata con quest’altra meta molto gettonata. La migliore presentazione della zona turistica che andremo a vedere oggi viene dall’estero. Gli inglesi l’hanno infatti inserita tra le 10 mete migliori d’Europa nel rapporto qualità prezzo.

Una Regione bellissima che non smette di stupirci

Le Marche sono un’altra di quelle Regioni che una volta visitata, ci rimane nel cuore. Possiede davvero tutto per farci innamorare: dal mare all’entroterra, dalla cultura alla tradizione, dall’arte fino alla cucina. Per non parlare dell’ospitalità, famosissima in tutta Italia. Proprio tutta la Riviera del Conero è stata segnalata da un’importante sito web di viaggi britannico. Inserendo non solo Numana e Porto Recanati fra le mete migliori d’Europa, ma anche la piccola ma eccezionalmente bella Portonovo. Siamo a poco più di 10 km da Ancona, quindi vicini alle arterie principali, ma con un’atmosfera davvero unica. Un borgo estremamente affascinante che si affaccia su un mare cristallino e davvero bello.

Tutti a cercare mari esotici e preziosi quando a pochi passi da casa abbiamo questa meta incantevole e unica al Mondo che unisce il mare al lago

Incastonato nella sua amena baia, Portonovo non offre al turista solo la bellezza del suo mare e delle sue spiagge, ma anche addirittura di due laghi:

Lago Profondo Portonovo;

Lago Grande.

Di qui partono delle bellissime passeggiate verso l’entroterra, andando a rilassarci in mezzo al verde, ossigenando i polmoni e liberando la mente dallo stress.

Un salotto a cielo aperto

Oltre a Portonovo, vale sicuramente una visita un altro borgo della Riviera: Sirolo. Un vero e proprio salotto all’aria aperta, con piazzette, ristorantini e botteghe della tradizione marchigiana. Oltre ad avere delle bellissime spiagge, Sirolo conquisterà il visitatore con la sua eccezionale cucina a base di pesce. I turisti segnalano anche la possibilità di vedere un panorama eccezionale e un tramonto da sogno al vicino Belvedere di Sant’Erasmo. Tutti a cercare mari esotici e preziosi, quando a pochi chilometri da casa potremmo trovare tutto quello che cerchiamo, e anche di più.

