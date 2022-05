Offerte di lavoro da casa per tantissimi italiani, accessibili anche senza esperienza pregressa

Basta essere fluenti in italiano per avere buone possibilità di assunzione. Sono oltre 60 i posti di lavoro disponibili per TELUS International. La data di scadenza per l’invio della candidatura varia di annuncio in annuncio, ma generalmente si attesta fra il 18 e il 20 giugno 2022. La domanda dovrà pervenire per mezzo telematico, seguendo le istruzioni presenti sulla piattaforma dell’azienda.

Smart working e 6 profili ricercati

Disponibili annunci di lavoro da remoto e in sede, rivolti a candidati dotati di una conoscenza fluente della lingua italiana e inglese. In base al ruolo selezionato, convergono ulteriori requisiti necessari.

Prendiamo, ad esempio, la posizione dal titolo “Fitbit Products Support Specialist”. La data di scadenza per candidarsi è fissata per il 18 giugno 2022. È aperta a tutti i candidati fluenti nell’italiano e nell’inglese, dall’attitudine positiva e socievole e orientati al contatto con la clientela. Si figura come un’opportunità di lavoro da remoto con possibilità di crescita.

L’azienda promette un salario importante, sconti speciali e offerte, corsi di formazione completamente gratuiti e bonus aggiuntivi. Non è necessario il possesso di esperienza pregressa in ruoli o settori simili.

Altri 10 posti di lavoro sono disponibili per il ruolo “Travel Bookings Assistant”. Requisiti e offerta dell’annuncio sono molto simili a quelli presentati sopra. Tuttavia, per questa posizione non è prevista la possibilità di lavorare in smart working.

Diversa è l’impostazione dell’annuncio per il ruolo “Italian Speaking Travel Experience Advisor”. Sempre 10 i posti di lavoro disponibili, con possibilità di lavoro da remoto. Il candidato ideale possiede buone doti relazionali, specie empatiche, ed è capace di lavorare in ambienti fortemente dinamici. Proattività e orientamento al risultato chiudono il quadro dei requisiti necessari.

Le risorse selezionate si occuperanno di curare efficientemente e in modo professionale le richieste della community di Airbnb.

Offerte di lavoro da casa per tantissimi italiani, accessibili anche senza esperienza pregressa

I 40 posti di lavoro rimanenti sono divisi fra gli annunci per i ruoli “Game Support Representative”, “Technical Solutions Consultant” e “Player Support Specialist”. Tutti i dettagli sulle offerte sono disponibili sulla piattaforma di TELUS International. Dai filtri di ricerca, selezionando “Bulgaria” come nazione e inserendo il titolo dell’annuncio nel campo di testo, potremo trovare la pagina dedicata all’offerta di interesse.

Come abbiamo visto, dunque, sono molte le offerte di lavoro da casa. Altre proposte interessanti provengono da Penny Market. Sono oltre 100 le posizioni aperte, per molte delle quali non è necessario il possesso di uno specifico titolo di studio.

