Dopo la laurea, il tempo per studiare per prendere un titolo di studio è finalmente alle spalle. Così come, avendo magari trovato il lavoro in poco tempo, c’è tanta voglia di indipendenza. Questo specie se, magari già a soli 25 anni, c’è allo stesso modo tanta voglia di mettere su famiglia con il partner.

In questi casi si parte sempre dall’avere un tetto, e quindi dall’esigenza, lasciando la casa dei propri genitori, di acquistare la prima casa a uso abitativo. Per realizzare quello che per molti è davvero uno dei sogni di una vita intera. L’iter è molto semplice, ma a patto di avere un minimo di disponibilità a livello economico. Vediamo, infatti, qual è l’iter standard che è finalizzato in Italia all’acquisto di una prima casa ad uso abitativo.

Come comprare la prima casa con un mutuo in 5 semplici passi per mettere su famiglia con il partner

Si va in banca per scegliere e per richiedere il mutuo. Si sceglie in notaio e si fa la proposta di acquisto per l’immobile che è stato scelto. Infine, si firma il compromesso e poi si perfeziona la transazione immobiliare con il rogito.

Sono proprio questi i 5 semplici passi per iniziare a pensare in grande. In una nuova casa e con il proprio partner per costruire il futuro. Pur tuttavia, sebbene i 5 passi siano semplici, possono in ogni caso emergere delle criticità. Vediamo quali nel dettaglio.

Come arrivare dal mutuo al rogito senza intoppi e senza avere brutte sorprese

A meno che non si acceda al mutuo con le agevolazioni e con le garanzie statali, per comprare la prima casa a uso abitativo con un finanziamento ipotecario serve della liquidità. Orientativamente, se la banca concede un mutuo all’80%, serve una liquidità pari a circa il 20% del valore di acquisto dell’immobile.

Inoltre, occorre pure mettere in preventivo le spese per il notaio. Nonché le imposte dovute ai sensi di Legge che, pur tuttavia, nella fattispecie sono agevolate rispetto all’acquisto di case diverse dalla prima.

Infine, pure la scelta del tipo di mutuo per la prima casa è un fattore molto importante da valutare con attenzione. A partire dalla durata, più è lunga la durata del mutuo per la prima casa, più bassa tenderà a essere la rata mensile da pagare. Nello stesso tempo, però, aumenteranno gli interessi bancari.

Ecco, dunque, come comprare la prima casa con un mutuo in 5 semplici passi.

