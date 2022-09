In questo approfondimento della rubrica Moda & Beauty, quest’oggi ci occuperemo di hair styling. E, nello specifico, andremo a scoprire insieme un taglio super trendy per l’autunno 2022.

Il taglio alla moda di questa stagione è per tutte

Il taglio di capelli che sta facendo tendenza sta bene a tutte le età ed è indicato anche per le donne più mature, dai 40 in su. Inoltre, segue un andamento che assottiglia i visi un po’ pieni, un problema piuttosto comune. L’acconciatura più richiesta in queste settimane ai parrucchieri è il frame cut. Il termine significa “taglio a cornice”. Costituisce il risultato della combinazione di due trend molto apprezzati: il mosso morbido e romantico e la bottleback bang. In pratica, si tratta quindi di un taglio capelli indicato sulle chiome mosse e che prevede una frangia.

Taglio capelli donna autunno 2022, sfina il viso e sta bene anche alle over 40

Si parte da una frangia piuttosto lunga. Tagliata dritta, appena sopra le sopracciglia. Il capello mosso, poi, farà la sua parte donandole un andamento irregolare. Verso gli angoli esterni degli occhi, la nostra frangia dovrà invece essere lasciata un po’ più lunga. Ciò servirà per enfatizzare lo sguardo, rendendolo più aperto e magnetico. Per quanto invece riguarda il resto della capigliatura, le ciocche laterali arriveranno all’altezza del mento, seguendo e addolcendo la linea di zigomi e mascella.

Come scegliere il taglio di capelli in base al viso

I capelli incorniciano il volto e contribuiscono in maniera molto importante a delineare la nostra fisionomia. Per questo motivo, prima di scegliere tagli e nuance, è fondamentale conoscere bene le nostre caratteristiche fisiognomiche e stabilire cosa ci dona di più e cosa invece ci sta proprio male. In questo, il nostro parrucchiere di fiducia sarà sicuramente in grado di darci una mano, indirizzandoci sulla scelta più giusta per noi. Indicativamente, ad esempio, potremmo dire che su un viso tondo e paffuto, stanno bene i capelli lunghi e lisci, così come un bob medio, perché allungano, a livello visivo, il volto. Sempre per sfinare il volto, si suggeriscono i tagli scalati e sfilati, che accarezzano i lati.

Di contro, chi invece ha un viso piuttosto allungato, lo dovrebbe otticamente accorciare ad esempio con una frangia o una piega mossa. I capelli hanno un forte impatto sulla nostra immagine globale. Basti pensare che alcuni tagli ci fanno addirittura sembrare più alte! Non dobbiamo poi dimenticare che ci sono tagli estremamente giovanili e di carattere ed altri, invece, che ci fanno sembrare più vecchie. Il taglio capelli donna autunno 2022 si adatta bene ai tagli di media lunghezza e ai long bob, a cui dona dinamismo e carattere. Facile da personalizzare, ci permette di seguire le varie forme del volto.

