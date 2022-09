Con l’arrivo dell’autunno, cambiano le mode in fatto di make up, vestiti e accessori. Le passerelle anticipano le tendenze dei mesi che verranno. Le giornate iniziano a farsi sempre più fresche e le piogge diventano più frequenti. Sta arrivando, dunque, il momento di dire addio ai tanto amati sandali e alle scarpe aperte per fare spazio ad accessori diversi.

Oggi vogliamo parlare di calzature e di quali saranno le scarpe da indossare per essere sempre impeccabili e alla moda nel prossimo autunno. Ci sono scarpe, infatti, che da sempre sono iconiche e che non possono mancare nel nostro guardaroba. Un classico esempio sono proprio queste calzature che oggi spiegheremo come indossare per valorizzare al meglio la nostra figura.

Saranno queste le comode scarpe di tendenza in autunno, ecco con cosa indossarle

Tornano di moda nella stagione autunnale gli amatissimi stivali platform. Queste comode calzature sono le scarpe del momento e possiamo sfoggiarle con moltissimi outfit diversi e a ogni età. Non esiste un solo tipo di stivali platform, ad esempio possiamo trovarli con o senza lacci.

Questo tipo di calzatura si caratterizza per avere la zeppa e generalmente sono molto aderenti alla gamba. Gli stivali platform possono arrivare al polpaccio e spesso sono impreziositi da applicazioni che le rendono ancora più estrose.

Se pensiamo che questo tipo di scarpe possano indossarlo soltanto le più giovani, ci sbagliamo di grosso. Portare queste scarpe rende il look molto più giovanile e con qualche piccolo accorgimento potremo rendere il nostro stile davvero unico e ricercato.

Come indossare i platform con eleganza

Saranno queste le comode scarpe di tendenza in autunno e possiamo portarle con disinvoltura rendendo il nostro look grintoso e d’impatto. Possiamo scegliere di sfoggiarli indistintamente sia con abiti, sia con pantaloni, ma anche con una stupenda gonna midi, ancor meglio se in pelle.

Ovviamente, i platform possono arricchire il nostro stile se abbinati con un semplice paio di jeans skinny da infilare nello stivale. Questa versatile calzatura si abbina perfettamente anche ad un paio di leggins, ai capi in tartan e ai pantaloni check e cropped.

Se invece scegliamo di abbinarli ad un abito, daremo una scossa al nostro look. Sfoggiamo i platform con un abito a fiori, ma anche con una maxi-tuta dalle linee morbide e fluide. Sopra potremo indossare maglioni oversize, pullover, piumini e persino cappotti lunghi. Con queste semplici accortezze non sbaglieremo mai e potremo essere impeccabili e comode con grande semplicità.

