L’estate è alle porte e molti di noi non vedono l’ora di prendere il sole e nuotare al mare. In questo periodo in molti sono indecisi su quale costume acquistare, perché ne esistono davvero moltissimi modelli. Dal classico bikini in due pezzi al più discreto tankini, per passare al classico intero a quelli a fascia, c’è l’imbarazzo della scelta. Oggi vogliamo mostrare tre modelli perfetti per nuotare e prendere il sole che hanno il potere di farci sembrare più alte e snelle. Ecco in che modo slanciamo le gambe e snelliamo le cosce con questi costumi da bagno eleganti e sobri che valorizzano ogni fisico.

L’importanza della sgambatura

Quando scegliamo quale costume comprare in negozio, spesso ci soffermiamo sulle caratteristiche sbagliate. Tessuto e fantasia sono importanti, ma la forma ed il taglio lo sono ancora di più. Uno dei tratti più importanti da vedere, se vogliamo valorizzare le gambe è la sgambatura. Alta o bassa, questa va spesso di pari passo con una vita più alta o più bassa. Se con la moda degli anni Duemila i costumi hanno avuto una vita sempre più bassa, dobbiamo sapere che questi modelli accorciano. Se vogliamo slanciare le gambe e allungare le cosce dovremo preferire una mutanda a vita alta o un costume intero molto sgambato.

Un’altra caratteristica che dovremmo prediligere sono i laccetti sottili. Questi, oltre all’effetto sexy che creano, possono essere usati per alzare il baricentro. Possiamo indossare la parte inferiore alzando verso l’alto i laccetti per creare una V. in questo modo le cosce sembreranno molto più lunghe e così le gambe. Possiamo scegliere un modello con queste caratteristiche a tinta unita oppure possiamo optare per fantasie creative ed etniche, ma il colore ideale è uno soltanto.

Slanciamo le gambe e snelliamo le cosce in ogni fisico con questi costumi da bagno alla moda due pezzi e non solo

Il colore più snellente per quanto riguarda i costumi non è il nero, bensì il color carne effetto nude. Questo colore, così amato in questi anni, ha la capacità di farci sembrare più magre e di valorizzare i nostri punti forti. Un bel due pezzi o un intero annodato colore nude, oltre a farci sembrare più in forma, esaltano anche l’abbronzatura, non ci resta che verificarlo di persona.

