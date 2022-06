Questa multinazionale assume diplomati e laureati per oltre 95 posizioni anche a tempo indeterminato

Sono in tutto 98 le posizioni aperte per la multinazionale svedese Ikea. Tantissimi i profili disponibili rivolti a più categorie di candidati, da quelli non aventi esperienza pregressa e titolo di studio a diplomati e laureati. Così come variano i requisiti a seconda del ruolo da ricoprire, cambiano anche le modalità di assunzione. Il Gruppo integra risorse sia a tempo determinato e indeterminato che con contratto di apprendistato professionalizzante.

Ecco 3 fra le opportunità di impiego più accessibili

Diamo uno sguardo ad alcuni dei profili disponibili più accessibili per requisiti. Questa multinazionale assume diplomati senza esperienza per l’opportunità “Stage Servizio Clienti”. Si ricercano risorse che abbiano da poco terminato gli studi, curiose, solari ed estroverse, capaci di relazionarsi con la clientela senza difficoltà. Le stesse devono avere le conoscenze necessarie per l’utilizzo del pacchetto Office, in particolare di Excel, in via preferenziale. Si occuperanno di offrire assistenza alla clientela, sia prima che dopo la vendita.

Ikea assume per questo profilo con formula di stage formativo di 40 ore settimanali e fino a 6 mesi. È previsto un rimborso spese mensile pari a 600 euro e l’accesso gratuito alla mensa aziendale.

Con esperienza, ma senza richiesta di un particolare titolo di studio, si ricercano candidati per il ruolo “Addetto/a alla gestione della cassa”. Per soddisfare i requisiti minimi, il candidato deve aver maturato esperienza in ambienti a contatto con la clientela. Seguono motivazione, passione, forte orientamento al cliente, attitudine al lavoro in team e buone capacità relazionali e comunicative. È richiesta la disponibilità a lavorare su turni e nei weekend.

Presentiamo, poi, l’annuncio per “Addetto/a alla logistica”, part-time. Si richiedono esperienza pregressa nel ruolo di magazziniere, conoscenza degli strumenti di lavoro specifici, attitudine al lavoro di squadra, flessibilità e passione.

Questa multinazionale assume diplomati e laureati per oltre 95 posizioni anche a tempo indeterminato

Per scoprire le altre posizioni rivolte a diplomati, neolaureati, professionisti specializzati e non solo, consultiamo la pagina dedicata alle carriere di Ikea. Cliccando sul “Cerca le opportunità di lavoro” accederemo ad una panoramica completa delle offerte di lavoro disponibili in Italia. Agli interessati, ricordiamo che c’è ancora tempo per i 10 posti di lavoro su Roma come autista di bus. L’azienda promette fino a 1.600 euro al mese con contratto a tempo indeterminato.

