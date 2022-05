L’estate è arrivata e molti di noi stanno iniziando ad arricchire il guardaroba con abiti da mare. In molti stanno addirittura pensando alle valigie per le vacanze e agli accessori che non possiamo dimenticare. Oggi vogliamo parlare di un oggetto che non può mancare nel guardaroba estivo di chi ama il mare e la piscina. In particolare, di questo accessorio in una variante modaiola sempre più diffusa. Vedremo perché impazza la moda dell’accessorio da mare comodissimo e pratico che potrebbe proteggere dal malocchio e portare fortuna.

Una tradizione diffusa in tutto il Medio Oriente

Oggi vogliamo parlare di un potente simbolo antichissimo che porta fortuna e protegge dagli sguardi maligni. Si tratta dell’occhio blu, che in base alle zone cambia nome. Si chiama mati in Grecia, nazar in Turchia e Persia, ma ha molti altri nomi in tutte le zone in cui è diffuso. Le popolazioni che conoscono questa tradizione credono che questo simbolo protegga la casa e le persone dagli spiriti malvagi. L’usanza è di appendere uno di questi amuleti in vetro in un angolo della casa o di fissarlo all’interno dei vestiti. Secondo molti questo piccolo occhio di vetro blu terrebbe alla larga gli sguardi degli invidiosi e proteggerebbe dal malocchio.

Impazza la moda dell’accessorio da mare con questo disegno che secondo molti porta fortuna, denaro e amore

Chi frequenta Grecia e Tunisia e le loro spiagge più esclusive avrà visto già numerosi accessori da mare con questo disegno. Costumi da bagno, parei, bracciali e molto altro. Ed è proprio in questi posti che è nata la moda dei parei da mare con un occhio stilizzato, tipicamente blu, azzurro, bianco e nero. Solitamente il pareo è blu, ma può anche essere bianco o azzurro e riporta numerosi mati o nazar stampati.

Questo pareo è perfetto da usare come copricostume, prendisole o come stuoia. Se amiamo un look eccentrico ed etnico è perfetto anche per delle feste in piscina o dei cocktail in spiaggia. Assieme ad un bikini alla moda in tinta faremo un figurone. Se crediamo al magico potere di questo simbolo ci proteggerà da sguardi indiscreti e ci porterà fortuna e successo.

