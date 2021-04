I jeans sono un capo d’abbigliamento davvero comune e alla moda. Con questi pantaloni, infatti, non si sbaglia mai. Ma molte non sanno esattamente quali sono quelli più adatti per valorizzare la loro forma. E, inoltre, non tutte vogliono indossare le scarpe alte per vedersi più magre e slanciate. In questo caso, non c’è nessun problema. Infatti, basterà sapere quale modello scegliere, così da valorizzare il nostro corpo e attirare l’attenzione sui nostri punti forti.

Dunque, ecco svelati finalmente i jeans perfetti per ogni fisico, così da sembrare sempre slanciate e snelle anche senza tacchi!

Partiamo intanto dal colore del pantalone

In pochi si concentrano sul colore dei pantaloni. Ma questo è un grandissimo errore. Infatti, il tipo di colore può cambiare totalmente la percezione che gli altri hanno delle nostre gambe. Se abbiamo delle imperfezioni che ci fanno sentire a disagio, scegliamo dei jeans scuri.

In questo modo, gli inestetismi saranno completamente coperti. Se, al contrario, le gambe sono il nostro punto forte, il jeans chiaro sarà sicuramente l’ideale per valorizzarci.

Scegliamo gli skinny se abbiamo delle gambe longilinee e vogliamo nascondere i polpacci

Se abbiamo delle gambe atletiche e molto magre ma non ci piacciono i nostri polpacci, optiamo per gli skinny jeans. Questo particolare pantalone, infatti, evidenzierà le cosce longilinee, e porterà l’attenzione sulla parte superiore. Anche i pantaloni a zampa saranno un’ottima scelta.

La vita alta per valorizzare i fianchi stretti sarà perfetta

Molte donne hanno il punto vita e i fianchi abbastanza stretti, con un allargamento che inizia poi al livello delle ambe. In questo caso, i pantaloni a vita alta saranno davvero l’ideale. Così potremo evidenziare il punto vita e valorizzarlo al meglio. Cerchiamo di scegliere in questo caso dei jeans morbidi, che non stringano troppo per non ottenere l’effetto contrario.

Concludiamo con i jeans a zampa, un vero e proprio evergreen

Finiamo questa lista con i jeans a zampa, perfetti per tutte coloro che hanno dei fianchi un po’ larghi. Questo specifico tipo di pantalone, infatti, evidenzierà le cosce e ricadrà morbido sul polpaccio. E, in questo modo, sarà facilissimo nascondere i fianchi e slanciare la propria figura!

Perciò, ecco svelati finalmente i jeans perfetti per ogni fisico, così da sembrare sempre slanciate e snelle anche senza tacchi. Da oggi non sbaglieremo più!

