Sicuro di lavare i denti in modo corretto? Ecco gli errori più comuni che tutti facciamo

Sicuro di lavare i denti in modo corretto? - proiezionidiborsa.it

I consigli degli esperti per lavare i denti in modo corretto così da evitare accumuli di placca e batteri o problemi allo smalto.

Nelle beauty routine quotidiana, non può di certo mancare il tempo per una corretta igiene orale.

Oltre a fare la piega e dedicarsi ad una sessione più o meno lunga di make-up per coprire le imperfezioni, bisogna curare il sorriso. Del resto, così come lo sguardo, è uno dei dettagli che più colpiscono del nostro viso quando abbiamo a che fare con gli altri.

È quindi molto importante dedicare la giusta attenzione ai nostri denti, tenendo a mente alcuni passaggi per trattarli al meglio.

A tal proposito, forse nessuno può dirsi sicuro di lavare i denti in modo corretto.

Diversi sono infatti gli errori che commettiamo abitualmente: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Prodotti e tempistiche

Visto che abbiamo parlato di routine mattutina, partiamo da questa considerazione: i denti andrebbero lavati prima della colazione e non dopo, come siamo soliti fare.

Ma perché? Durante la notte si verifica un accumulo di placca e batteri nella cavità orale ed è opportuno eliminarli prima di ingerire cibo.

Per lo stesso motivo, è consigliabile spazzolare non solo i denti, ma anche la lingua: azione che, peraltro, consente al tempo stesso di rinfrescare l’alito.

Attenzione anche alla quantità a al tipo di dentifricio utilizzato: ne basta davvero pochissimo, purché contenga la giusta concentrazione di fluoro.

È proprio questo l’ingrediente segreto per rinforzare lo smalto e prevenire le carie.

Sicuro di lavare i denti in modo corretto? Quali sono i passaggi da seguire e in quale ordine

Ma scendiamo adesso ancor più nel dettaglio e vediamo qual è la successione corretta dei vari step.

Secondo gli esperti, si dovrebbe procedere per prima cosa con il risciacquo a base di collutorio, passaggio solitamente operato a fine trattamento.

In realtà, è un errore usare il collutorio dopo il dentifricio perché tende a lavare via le sostanze benefiche rilasciate da quest’ultimo.

Da anticipare poi anche l’utilizzo del filo interdentale perché aiuta a rimuovere i residui di cibo più difficili.

È ora arrivato il momento di spazzolare i denti con piccoli movimenti circolari e mantenendo le setole inclinate di 45 gradi rispetto alle gengive.

Dettaglio non di poco conto visto che sarebbe questa l’angolazione più efficace allo scopo di rimuovere placca e germi.

Infine, se ci stiamo chiedendo quante volte al giorno dovremmo lavare i denti, la risposta è semplicissima: almeno due, al mattino e alla sera.

I cibi amici dei denti

Non dimentichiamo poi che alcuni ingredienti spesso presenti in dispensa o in frigorifero giocano un ruolo fondamentale proprio nel campo dell’igiene orale.

Pensiamo ad esempio ai broccoli che, essendo tra le altre cose fonte di fosforo e calcio, contribuiscono alla salute di ossa e denti.

Mirtilli e verdure crude aiutano invece a mantenere puliti i denti mentre alimenti come formaggio e yogurt li rinforzano.

Una menzione speciale va poi al cioccolato fondente che sarebbe in grado di svolgere azione preventiva rispetto alla possibile insorgenza di carie.

Tuttavia, affinché sia effettivamente incisivo in tal senso, la percentuale di cacao amaro deve essere superiore all’80-85%.

Sul fronte opposto, invece, gli alimenti che minacciano i denti sono zuccheri complessi e bevande come tè o caffè, che tendono a macchiare lo smalto.