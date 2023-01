Hai diploma o laurea e cerchi un lavoro pubblico in Puglia o Campania? Dai un’occhiata a questi concorsi

Presentiamo alcuni bandi indetti da Enti pubblici o locali siti in Puglia o Campania. Presenteremo solo i passaggi chiave, come i profili ricercati e i termini di candidatura.

Oltre alle Amministrazioni Centrali ci sono i bandi degli Enti pubblici ed Enti locali a cui candidarsi. In particolare, se hai diploma o laurea e cerchi un lavoro pubblico in Puglia o Campania considera quanto segue.

I bandi prossimi alla scadenza

Partiamo con la G.U. n. 101 del 23 dicembre e il concorso dell’ARPA Puglia. Si ricercano 5 collaboratori tecnici professionali (ingegneri) per varie sedi dell’Ente e le istanze vanno inviate per il 22 del mese.

Stessi termini per i 5 posti cat. C area amministrativa presso l’Università del Salento di Lecce (2 posti riservati ai militari volontari).

Tra gli Enti locali segnaliamo i bandi dei Comuni di Cerignola (Foggia) e Martina Franca (Taranto). Nel 1̊ caso si selezionano 3 istruttori amministrativi cat. C1, il 2̊ riguarda l’avviamento numerico a selezione di 4 operai, cat. B. Entrambi prevedono assunzione a tempo indeterminato e le domande inviate per il 22.

Gli estratti sulla Gazzetta n. 102 del 27 dicembre

Dalla Gazzetta n. 102 segnaliamo gli estratti dei bandi riguardanti i Comuni di:

Caserta , che assume a tempo pieno e indeterminato profili cat. C ( insegnante scuola materna; geometra ; informatico ) e D ( Architetto ; Ingegnere edile);

, che a tempo pieno e indeterminato profili cat. C ( scuola materna; ; ) e D ( ; edile); Massafra (prov. Taranto) ricerca 2 operai specializzati (cat. B3) e 4 agenti di polizia locale, cat. C. le assunzioni sono a tempo indeterminato e pieno nel 1̊ caso, di 18 ore settimanali nel 2̊;

(prov. Taranto) ricerca (cat. B3) e 4 agenti di polizia locale, cat. C. le assunzioni sono a tempo indeterminato e pieno nel 1̊ caso, di 18 ore settimanali nel 2̊; San Giovanni Rotondo (prov. Foggia), per 2 autisti scuolabus B3 a tempo pieno e indeterminato.

Per tutti i profili le istanza vanne inoltrate per il 26 gennaio.

Hai diploma o laurea e cerchi un lavoro pubblico in Puglia o Campania? Ecco alcuni bandi ancora attivi

Sula Gazzetta n. 103 ecco il bando dell’Agenzia Campania Turismo di Napoli. Si ricercano (scadenza: il 29) 3 istruttori amministrativi cat. C e la selezione è riservata ai soggetti disabili (Legge 68/1999).

Tra gli estratti della G.U. n. 1 del 3 gennaio segnaliamo:

6 posti cat. D (4 assistenti sociali, 1 psicologi e 1 sociologo) a tempo pieno e indeterminato al Comune di Capaccio Paestum (Salerno);

cat. D (4 assistenti sociali, 1 psicologi e 1 sociologo) a tempo pieno e indeterminato Paestum (Salerno); 3 agenti di polizia locale cat. C1 al Comune di Cerignola.

Tutte le assunzioni sono a tempo pieno e indeterminato e le domande vanno inviate per il 2 febbraio.

Passando alla Gazzetta del 10 gennaio, ecco l’estratto CCIAA Caserta per 5 profili cat. C (di cui 4 istruttori informatici) in scadenza il 9 febbraio. Seguono gli estratti dei bandi dell’Università Federico II di Napoli e l’Università di Salerno (scadono il 25 gennaio). Nel 1̊ caso si selezionano 10 profili cat. B per l’area sevizi generali e tecnici, di cui 5 riservati ai militari volontari. Nel 2̊, 8 profili cat. D per l’area tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

Sulla Gazzetta n. 3, infine, segnaliamo gli estratti di: