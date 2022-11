Mangiare frutta secca, broccoli e spinaci aiuterebbe a risolvere un problema comune in inverno

L’inverno è una stagione apprezzabile per diversi motivi, ma ce ne sono altri che la rendono meno appetibile. In effetti, maltempo, freddo e influenze di vario tipo ci fanno rimpiangere spiaggia, caldo e abbronzatura. Inoltre, al di là appunto dei classici malanni di stagione, l’organismo risulta debilitato anche all’esterno. Pensiamo alla caduta dei capelli, segnale fisiologico, per così dire, proprio del cambio stagione. La chioma è più fragile, i capelli diventano fini e tendono a spezzarsi, costringendoci in alcuni casi a optare per tagli rinforzanti e maschere nutrienti.

Anche la pelle, poi, risulta più delicata e potrebbe andare incontro a secchezza o arrossamenti. Per fortuna, scrub e maschere idratanti specifiche o casalinghe corrono prontamente in nostro soccorso, oltre ovviamente alle mitiche creme mani. E, a tal proposito, c’è da dire che anche le unghie, spesso trascurate, potrebbero diventare più fragili e spezzarsi esattamente come succede ai capelli. Per ovviare al problema, un primo consiglio sarebbe quello di curare l’alimentazione: mangiare frutta secca, broccoli e spinaci potrebbe aiutare. La verdura a foglia verde, infatti, è ricca di calcio, ferro e vitamine, mentre mandorle, nocciole e noci sono fonti naturali di zinco, ottimo rinforzante.

Beauty routine per unghie delicate

In parallelo alla corretta alimentazione, potremmo andare a rinforzare le unghie fragili anche con i giusti trattamenti di bellezza. Un primo passaggio, spesso sottovalutato, è quello di prestare attenzione alla scelta della crema mani. Preferiamo ingredienti quali olio d’oliva o di ricino e burro di karité o aloe vera, applicandola anche su unghie e cuticole mattina e sera. Ma potremmo anche riservarci di provare qualche maschera naturale, a partire dall’ammollo per 15 minuti in olio d’oliva, unito eventualmente al limone.

In alternativa, prepariamo una lozione rinforzante agli oli essenziali di jojoba, carota, rosmarino, limone e vinaccioli. Dovremmo lasciar riposare il preparato per 24 ore in una bottiglia di vetro prima di utilizzarlo. E se temiamo eventuali reazioni allergiche, ricordiamoci di fare delle piccole prove prima di massaggiare tutte le unghie con il composto.

Mangiare frutta secca, broccoli e spinaci sarebbe d’aiuto ad avere unghie forti e lucide, pronte per lo smalto

Detto questo, anche lo smalto gioca un ruolo essenziale nella cura delle unghie. Si parla ovviamente dello smalto rinforzante, trasparente o anche nude: sarebbe il passaggio più corretto dopo le varie manicure estive che abbiamo sperimentato. Anche le unghie, infatti, hanno bisogno di respirare e non essere costantemente a contatto con solventi chimici. Tuttavia, se proprio non riusciamo a fare meno dello smalto, ecco alcuni suggerimenti per sfoggiare una manicure autunnale di tendenza.

Sicuramente, manicure semplici come la french o i classici smalti nude non passano mai di moda e sono un porto sicuro. Ma se vogliamo spingerci su un look diverso, dobbiamo andare verso beige, latte, verde e marrone. Il beige lattiginoso e quello rosato sono ottimi per un effetto minimal ma elegante, mentre ovviamente il marrone Espresso è più intenso. Per quanto riguarda il verde, si può scegliere tra quello scuro e la versione matcha, più pallida e cremosa. Infine, per quanto riguarda la forma delle unghie, questo autunno andranno di moda preferibilmente lunghe o a mandorla.