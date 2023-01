Capelli a tutto volume con questa piega fai da te più un ingrediente che li rende subito più folti

Svelati i trucchi per una piega volumizzante e resistente più qualche consiglio di alimentazione per capelli più sani e forti.

È sbagliato pensare che solo chi ha i capelli ricci si lamenti in continuazione di quanto possano essere crespi, indomabili o del maxi volume.

In effetti, chi al contrario ha i capelli lisci, rincorre spesso e volentieri l’effetto volume per dare più vitalità alla chioma, altrimenti piatta.

Certo, phon e spazzola debitamente usati aiutano ad arginare il problema, che però tendenzialmente si ripresenta all’alba del successivo lavaggio.

Per quanto infatti non ci siano dubbi sull’azione degli spray volumizzanti, è anche vero che tra sonno, umidità e altri fattori, l’appiattimento è dietro l’angolo.

Scopriamo dunque come sfoggiare capelli a tutto volume con questa piega fai da te e altri trucchetti da ricordare per un risultato sempre più duraturo.

Dal taglio all’asciugatura

Partiamo innanzitutto da una precisazione: chi ha capelli lisci e fini dovrebbe evitare di giocare sulla lunghezza, che di fatto favorisce l’effetto piatto.

Meglio preferire tagli medi o medio-corti, osando con la scalatura che crea giochi di volume e movimento.

Attenzione poi al tipo di shampoo: i prodotti troppo aggressivi tendono non solo ad appesantire e dunque appiattire il capello, ma anche ad assottigliarlo.

Stesso discorso vale per il calore di phon e piastre, che non dovrebbe raggiungere gradazioni alte: peraltro, meglio usare aria fredda per fissare la piega.

Sul fronte spazzole scegliamo quelle più morbide e, allo stesso tempo, evitiamo acconciature troppo strette, prediligendo elastici in seta o simili.

Capelli a tutto volume con questa piega fai da te: 3 modi per realizzarla

Non resta che scoprire come fare una piega in modo che riesca a resistere il più possibile.

Il primo consiglio è lavorare con phon e spazzola, asciugando i capelli a testa in giù e tenendo il flusso d’aria verso le punte.

Una volta che la chioma risulta asciutta all’80%, dividiamo i capelli in ciocche e concentriamoci sulle radici, phonandole in senso opposto a come cadranno.

E se il giorno dopo già si intravedessero segni di cedimento della piega, via allo shampoo secco.

Vaporizziamo sulle radici e lasciamo in posa per 3 minuti prima di rimuoverlo delicatamente con la spazzola.

In alternativa, si può ricorrere al frisé: non serve farlo sull’intera testa, ma solo su alcune radici, tra quelle meno in superficie.

In questo modo, daranno struttura e sostegno alle ciocche superiori.

E se come procedimento ci pare troppo complicato, non resta che ricorrere ai più classici bigodini, da lasciare in posa per tutta la notte.

Se invece abbiamo a disposizione quelli riscaldati, saranno sufficienti 15-20 minuti di posa.

Gli alimenti amici dei capelli

Detto questo, teniamo sempre a mente che anche l’alimentazione incide e non poco sulla salute dei capelli, aiutando a mantenerli sani e vigorosi.

Scopriamo quindi quali cibi aiutano a rinforzare la chioma e a proteggerla da stress, freddo e cattive abitudini.

Tra gli ingredienti più quotati, trovano spazio innanzitutto riso e salmone: entrambi sarebbero in grado di stimolare la crescita dei capelli.

Sulla stessa scia si collocano le uova mentre le carote sono più portate a evitare la caduta dei capelli o l’insorgere della forfora.

Un ruolo di prim’ordine è poi rivestito dall’avocado, che on i suoi preziosi acidi grassi è l’ideale per sfoggiare capelli sani e forti.