Sicuro di conoscere tutti i modi per riciclare la colomba avanzata? Basta creme e dolci calorici, scegli la frutta

Come riutilizzare la colomba avanzata per una colazione da 10 e lode gustosa ed equilibrata? Ecco le ricette più buone.

Se è facile lasciarsi alle spalle Pasqua e Pasquetta, non è altrettanto facile fingere di non essere sommersi dagli avanzi di colomba e cioccolato. Del resto, ogni anno si ripete sempre la stessa storia: per accontentare i gusti e la golosità di tutti esageri sempre in fase di acquisto. Invece di puntare sul cioccolato fondente, che peraltro è quello che fa meglio, ti sbizzarrisci tra uova bianche, al latte, con ghiotte granelle e caramello.

E che dire della colomba, che condivide con l’uovo il titolo di dolce pasquale per antonomasia? Non basta quella tradizionale, sarebbe troppo poco! E quindi via a quelle glassate o farcite con panna, pistacchio e creme di qualunque tipo. Certo è però che una volta finiti i festeggiamenti e assaggiate tutte le più disparate declinazioni di cioccolato e pan di Spagna, rimangono gli avanzi.

Per fortuna, il cioccolato, neanche a dirlo, è un ingrediente particolarmente versatile in cucina e si presta a tantissime ricette diverse. E sei sicuro di conoscere tutti i modi per riciclare la colomba? Di seguito trovi tutte le ricette più facili senza bisogno di preparare creme e ganache.

Largo alla frutta, fresca e leggera

Di solito, quando si pensa al riciclo della colomba, la prima cosa che viene in mente è quella di rinvigorirla con qualche crema. Ovviamente, questo si fa se la colomba non era già in partenza farcita, altrimenti il dolce finale risulterà particolarmente pesante. Fatta questa premessa, il modo migliore per riciclare la colomba è pensarla come ingrediente di una colazione equilibrata. Se un frullato o la frutta secca non soddisfano il tuo appetito mattutino, aggiungi la colomba per rendere la colazione più golosa.

Ad esempio, potresti infornare a 180° C per 3 o 4 minuti alcuni rettangolini di colomba dopo averli spennellati con il limone. Ne risulteranno così dei mini toast da accompagnare con fragole fresche, eventualmente insaporite dal classico condimento limone e zucchero.

Sicuro di conoscere tutti i modi per riciclare la colomba pasquale? Lasciati ispirare da queste idee golose ma con poche calorie

In alternativa, potresti puntare su un sandwich di colomba e kiwi: ecco come prepararlo. Ancora una volta, basterà scaldare per qualche minuto la colomba in modo che la pasta si riprenda e risulti soffice e fragrante. Successivamente, spalma sulle fettine di colomba della marmellata di ciliegie e guarnisci con alcune fettine di kiwi: sentirai che bontà! Volendo, puoi anche spolverare i sandwich con un pizzico di zucchero a velo.

E se proprio senti la mancanza di una componente cremosa che renda ancora più ghiotta la colomba e la colazione, basta un po’ di yogurt. Per esempio, potresti preparare questo stuzzicante bicchierino con spuma al mascarpone e frutta fresca. Per rendere la classica crema al mascarpone più leggera aggiungi appunto lo yogurt e un cucchiaino di limone. A seguire, alterna nel bicchiere o nella tazza uno strato di colomba tostata, uno di crema allo yogurt e uno di frutta. In questo caso, suggeriamo di usare kiwi, banane e pere, ma va benissimo anche la frutta che più preferisci.