Lo sapevi che essere sostenibile ti permette di risparmiare un sacco di soldi? Ecco 3 gesti ecofriendly che fa sempre in casa Leonardo DiCaprio

Scopriamo 3 piccoli gesti facili da fare a casa che ci permetteranno di rispettare l’ambiente e anche di risparmiare qualche soldo sulle spese.

L’attenzione nei confronti dell’ambiente è sempre più alta negli ultimi anni. I cambiamenti climatici, la crisi ambientale che stiamo vivendo e i relativi disordini che ne derivano, sono dei veri e propri campanelli d’allarme. È anche per questo che le nuove generazioni sembrano essere sempre più attente nei confronti dell’ambiente. E lo si nota da alcuni piccoli gesti. Dopo anni e anni di fast fashion, si sta assistendo ad un ritorno al vintage, anzi ad una sempre più evidente tendenza al riciclo. Oggi è normale vedere negozi, fisici e online, in cui la merce è costituita da abiti di seconda mano, ancora in buono stato. Per non parlare di tutti i negozi che rivendono libri riciclati, o di quei gruppi privati sempre più diffusi sui social, in cui le persone vendono a prezzi scontatissimi la loro merce.

Insomma, il rispetto per l’ambiente è una tematica che sta a cuore a sempre più persone, e anche i Vip ne parlano sempre di più. Leonardo DiCaprio, ad esempio, è una delle celebrità che ha fatto di questa tematica un vero e proprio orgoglio personale. Dopo aver girato il documentario “Before the flood”, ha smosso moltissime coscienze sull’impatto disastroso che i cambiamenti climatici potrebbero avere sul nostro pianeta. L’attore di Titanic, oltre ad essere bravo nella teoria, è anche molto in gamba nella pratica. Anche a casa sua, infatti, mette in atto alcuni piccoli accorgimenti che gli permettono di essere sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Vediamo 3 piccoli gesti quotidiani da cui prendere spunto per iniziare a fare nel nostro piccolo qualche azione per avere cura del nostro Mondo.

Lo sapevi che essere sostenibile ti permette di risparmiare tantissimo? Fai attenzione a cibo, cosmetici e imballaggi inutili

Molte persone pensano che essere sostenibili implichi un grande sforzo, ma non è così, anzi, è proprio il contrario. Questa definizione significa letteralmente “soddisfare i propri bisogni senza compromettere le nuove generazioni”. Suona bene così, no?

L’impegno di Leonardo DiCaprio ad essere sostenibile partirebbe dall’alimentazione. Il famoso attore, infatti, preferirebbe consumare alimenti locali, evitando di sprecare cibo. Importare cibi in altri Paesi, e il relativo trasporto degli stessi, implica un aumento dell’inquinamento, dannosissimo per l’ambiente. Oltre a questo, è importante non sprecare cibo, ma consumare tutto quello che abbiamo in casa. Ad esempio, la cioccolata avanzata in questi giorni delle uova di Pasqua potrà tornare utile in tantissime ricette squisite. E così via.

Uno shampoo che dura tantissimo tempo

Ma lo sapevi che essere sostenibile ti permette di risparmiare ed è un processo che possiamo mettere in atto anche quando ci laviamo? Invece di riempire i nostri armadi di flaconi di shampoo delle marche più disparate, potremmo acquistare uno shampoo solido. Si trova facilmente in formato simile ad un panetto e si potrà utilizzare per numerosissimi lavaggi. In questo modo risparmieremo tantissimi soldi, ed eviteremo uno spreco inutile di plastica.

Attenzione ai contenitori

Un’altra regola ferrea che, pare, Leonardo abbia imposto in casa sua è l’utilizzo esclusivo di contenitori riciclabili. Bandite, quindi, le confezioni usa e getta o i dispenser in plastica, che finirebbero gettati nella spazzatura dopo il primo utilizzo. Via libera, invece, a sacchi di cotone riutilizzabili e detersivi alla spina, reperibili in negozi bio e supermercati specializzati. In questo modo, essere sostenibili sarà davvero un gioco da ragazzi.