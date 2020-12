Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando cerchiamo il benessere sulla nostra tavola alle volte sembriamo protagonisti di quei famosi gialli in cui il colpevole dell’omicidio è sempre il maggiordomo. Ossia, abbiamo sotto gli occhi e tra le mani delle vere e proprie miniere di salute e lo ignoriamo.

È il caso della cipolla rossa: siamo abituati a rosolarla senza sapere che contiene più nutrienti benefici di un’intera erboristeria. Vuoi perché ci fa piangere, vuoi perché ci lascia il suo profumo-aroma nelle mani, sta di fatto che rischiamo di perderci uno degli alimenti più benefici della nostra tavola.

Servirebbero due articoli per rendere onore a questo alimento, ma cercheremo di riassumere tutte le sue virtù solo in questo.

Il fascino delle rosse

Se è vero il detto che “gli uomini preferiscono le bionde”, ma poi sposano le more, non dimentichiamoci del fascino di queste rosse. Pensiamo che gli Egizi la coltivavano appositamente come cibo medicinale. Greci e Romani la utilizzavano praticamente in tutte le azioni quotidiane e possiamo capirlo da questa tabella:

è ricca di vitamina C ed E;

combatte il colesterolo;

abbonda di ferro e magnesio;

depura il fegato;

pulisce i reni;

aumenta il livello degli anticorpi;

ci dona iodio e zinco;

è un super alleato naturale contro la tosse e l’asma.

Siamo abituati a rosolarla senza sapere che contiene più nutrienti benefici di un’intera erboristeria, con tutto il suo sapore speciale.

Permette di bruciare i grassi

Ma non pensiamo che le sue qualità finiscano qui, perché la cipolla rossa con 20 kcal per 100 grammi di prodotto è anche indicata per smaltire i grassi e le tossine. Il suo stesso colore rosso deriva dagli antiossidanti più potenti in assoluto: le antocianine, vere e proprie barriere a difesa dei tumori.

Non facciamo l’errore di conservare le cipolle rosse in frigorifero, ma lasciamole in posti asciutti e freschi. Sono benefiche sia crude in insalata che cotte, e possiamo pensare di fare anche delle marmellate da accompagnare agli arrosti e alla carne. Abbineremo sapore e salute. Ricordiamo anche il suggerimento per l’assunzione delle due vitamine perfette in questi giorni, nell’articolo di approfondimento sottostante.

