Gli inglesi l’hanno definita “Mask mouth”, letteralmente “bocca da mascherina”, riferendosi a degli studi recentissimi sulle controindicazioni dell’utilizzo quotidiano della mascherina anti Covid 19. La mascherina è fondamentale per la nostra salute ma comporta secondo i medici anche questi rischi per pelle e bocca. Lo studio parte dal rinomato sito inglese Prescription Doctor e va ad analizzare anche i problemi correlati a questa seconda pelle che ci portiamo dietro. Vediamo nello specifico coi nostri Esperti cosa comporta la “Mask mouth”.

Tutti i rischi della mascherina

Posto ovviamente che non possiamo e non dobbiamo rinunciare alla mascherina, secondo però gli esperti di Prescription Doctor, l’utilizzo per molte ore al giorno della mascherina può comportare:

rischio carie;

minore idratazione;

stallo dei batteri in bocca;

proliferazione dei microbi stessi sulle mascherine non chirurgiche.

Quindi la mascherina è fondamentale per la nostra salute ma comporta secondo i medici anche questi rischi per pelle e bocca.

Il rischio di bere meno

Tra i rischi maggiormente sottolineati da questa ricerca sul web, segnaliamo la possibilità della disidratazione. La nostra pelle, infatti, se da un lato rimane coperta, dall’altro rimane a contatto per molte ore al giorno con superfici che la privano della sua morbidezza originale. Oltretutto, la mascherina potrebbe inibire l’abitudine di bere quel famoso litro e mezzo di acqua al giorno, che permette al nostro organismo di reidratarsi.

Attenzione ai denti

Associato a questo problema, il maggiore rischio della formazione delle carie. Infatti, il ristagno in bocca della saliva e dei germi rischia di compromettere la salute dei nostri denti. Per questo gli stessi dentisti suggeriscono di aumentare la quantità e la qualità dell’igiene orale dei nostri denti. In ultima istanza, ma tra le prime azioni da ricordarsi, quella di lavare in acqua calda e coi detergenti giusti le mascherine di stoffa che usiamo quotidianamente. A, differenza delle monouso, che, dobbiamo gettare dopo l’utilizzo.

