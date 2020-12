Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I cannoli alla siciliana sono un dolce che non può mancare nelle feste di Natale. Un dolce unico che unisce la tradizione siciliana a quella napoletana. La preparazione non è difficile ma impegnativa. Ecco, quindi, la ricetta classica dei cannoli alla siciliana per Natale con pistacchi e mandorle, un mix perfetto oltre alla ricotta e alla cioccolata fondente. Profumati e gustosi, ideali anche per i palati più esigenti.

Ingredienti

Ecco l’elenco degli ingredienti per quattro persone:

a) 250 gr di farina;

b) 20 gr di zucchero;

c) 20 gr di burro;

d) mezzo bicchiere di vino bianco;

e) mezzo cucchiaino di cacao;

f) mezzo uovo;

g)olio

Per la farcitura

a) 400 gr di ricotta;

b) 250 gr di zucchero;

c) 100 gr di cioccolato fondente

d) 30 gr di mandorle spellate;

e) 30 gr di cedro e arancio canditi (si possono omettere aumentando la cioccolata);

f) 30 gr di mandorle spellate;

g) 20 gr di pistacchi;

h) un bicchiere di liquore maraschino.

Come accessorio sono richiesti gli stampi per cannoli per poter formare la pasta e friggerla prima di farcirla.

Cannoli alla siciliana per Natale con pistacchi e mandorle, un mix perfetto

Mettere sulla spianatoia la farina, mescolare con lo zucchero e il cacao. Fare al centro un piccolo cratere e aggiungere mezzo uovo, il burro e, un po’ alla volta, il vino bianco.

Formare un impasto compatto e sodo. Lasciare riposare per 15 minuti. Poi stendere e formare una sfoglia alta 3 mm, tagliare a forma di lasagne.

Disporre su ogni fetta uno stampo per cannoli leggermente unto di burro e avvolgere la pasta. In una padella alta portare ad ebollizione l’olio, friggere i cannoli e lasciare raffreddare su carta assorbente.

Nell’attesa, preparate la farcitura. In una terrina versare la ricotta, lo zucchero, il cioccolato fondente tagliato a dadini. Mescolare bene fino a rendere il composto uniforme.

Tritare le mandorle, il cedro e l’arancio canditi, i pistacchi e unire al composto. Mescolare con cura e, infine, versare il liquore maraschino. Togliere i cannoli dagli stampi e riempire con la farcitura. Prima di servirli spolverare con zucchero a velo.