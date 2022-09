C’è ancora qualche settimana di tempo per dedicarsi alle gite fuoriporta, se il tempo lo permette. Qualche pioggia nella settimana potrebbe scoraggiarci, ma il clima generale è ancora abbastanza favorevole. Allora perché non approfittarne per fare un giro nei paraggi ed esplorare le bellezze che ci circondano?

Ogni regione ha luoghi meno conosciuti che potrebbero rapirci il cuore e lasciarci senza fiato. Da Nord a Sud, l’Italia non cessa mai di stupirci con le sue meraviglie architettoniche e paesaggistiche. Oggi vedremo qualche suggerimento di posti da visitare nella splendida regione della Lombardia. Mete più o meno turistiche facilmente raggiungibili in treno o in auto.

Non solo Milano e Como, le più amate dagli stranieri

Il fascino cosmopolita di Milano e quello lussuoso della bella Como sono sicuramente molto gettonati. Queste due città molto diverse attirano molti turisti da tutto il Mondo, è vero. Ma ci sono altri luoghi altrettanto caratteristici e affascinanti, come l’Orrido di Nesso. Non tutti conoscono questo posto magico che tra canyon e cascate ci lascia senza fiato. Oppure la splendida città di Mantova, costruita intorno a 3 laghi dove ammirare il Palazzo Ducale. Arrivando dal Ponte di San Giorgio in auto ci si apre davanti un bellissimo panorama da cartolina.

Si trovano in Lombardia questi 3 posti dove passare un weekend da sogno

Spostandoci in un’altra provincia, quella di Pavia, troviamo splendide cittadine tutte intorno. Un esempio è sicuramente Mortara, parte del territorio della Lomellina e fondata dai celti. Nota per la produzione di salame d’oca, è anche un luogo ricco di storia e cultura. Stupenda la Basilica di San Lorenzo in stile gotico lombardo da visitare assolutamente con l’Abbazia di Sant’Albino. Tappa obbligatoria sono anche le numerose aree verdi dove trascorrere un weekend tra l’arte e il gioco. A settembre non mancano gli eventi, come la sagra del salame d’oca o la festa patronale-parrocchiale.

Dirigendosi poi a Brescia e nella provincia, sono tanti i posti che potremmo visitare. Montichiari, ad esempio, che tra architetture religiose e civili è davvero una piccola gemma. O la splendida Desenzano del Garda, dove passeggiare nel bellissimo centro storico lungo il Lago di Garda. Da vedere assolutamente troviamo il Castello, il Duomo e anche il Museo archeologico e gli scavi della Villa romana.

Insomma, sono davvero stupendi e si trovano in Lombardia questi 3 posti magici che ci conquisteranno il cuore. Ma queste sono solo alcune idee di mete da visitare per una gita fuoriporta in questa splendida e vasta regione. Anche vicino Milano ci sono delle città meno conosciute che vale la pena visitare.

