Non filler o botox ma 1 rimedio naturale ridurrebbe le rughe del contorno labbra

Il passare degli anni lascia, inevitabilmente, dei segni sul nostro corpo. Fisicamente, si può cercare di mantenersi in forma svolgendo regolarmente attività fisica e seguendo una dieta sana, varia ed equilibrata. Nonostante ciò, però, ci sono parti del corpo che è ben difficile mantenere in forma. Sono zone che difficilmente ingannano. Svelano la nostra età anche se a livello fisico siamo magri e tonici. Le parti del corpo che raramente traggono in inganno sono il collo e la zona del contorno occhi e labbra. Parti in cui l’epidermide è molto sottile. Nel presente articolo ci soffermeremo sulla zona del contorno labbra.

Rughe codice a barre

L’espressione “codice a barre” indica quei caratteristici solchi verticali che si vanno a creare proprio sopra e sotto le labbra. In termine tecnico, si tratta delle cosiddette rughe naso labiali, perché sono concentrate nell’area ricompresa tra naso e labbra. I segni attorno alle labbra compaiono già in giovane età a causa della espressività. Quando poi passano gli anni e la pelle perde elasticità, queste righe di espressione si fissano sulla pelle del viso formando dei solchi permanenti. Le rughe a codice a barre sono un inestetismo molto odiato dalle donne perché si trovano in una zona molto evidente e sempre esposta.

Quanto costa togliere le rughe sopra le labbra?

Il filler labbra è il trattamento più utilizzato per intervenire sull’inestetismo delle rughe che si creano attorno alla bocca. In genere, i prodotti più utilizzati sono a base di collagene e acido ialuronico. Oltre ad avere un immediato effetto “riempimento”, vanno anche a stimolare la produzione di nuovo collagene da parte dell’organismo. Pur trattandosi di un trattamento mini invasivo, ha un costo piuttosto importante. Di media, il prezzo si aggira attorno ai 280 euro.

Che differenza c’è tra filler e botox e cosa succede se si smette di fare il filler?

Un’altra tecnica usata in ambito estetico è quella del botulino. Rispetto al filler, che riempie le rughe già esistenti, il botulino va a ridurre l’attività dei muscoli che danno origine all’inestetismo che, quindi, va a indebolirsi. Interrompere tali trattamenti non ha controindicazioni ma, ovviamente, si torna alla situazione precedente.

Non filler o botox ma 1 rimedio naturale ridurrebbe le rughe del contorno labbra

Filler e botulino non sono però le uniche soluzioni a questo comune problema. Come spesso accade, per correggere svariati inestetismi esistono rimedi naturali quasi a costo zero e semplici accorgimenti da adottare. I rimedi naturali per eliminare le rughe delle labbra li troviamo in frigorifero: sono uova e cetrioli. Dovremo tagliare a pezzi metà cetriolo e frullarlo. Quindi filtrare il succo attraverso un colino. Aggiungere poi al succo di cetriolo l’albume di un uovo. Mescolare bene i due ingredienti ed applicare il composto sul volto. Lasciare in posa per 15 minuti circa e poi risciacquare con acqua tiepida.

Per risultati soddisfacenti, si consiglia di ripetere l’operazione 2 o 3 volte alla settimana. Quindi, per sfoggiare un contorno delle labbra turgido, femminile e sensuale, non filler o botox ma 1 rimedio naturale semplice ed economico. Infine, ricordiamo che il cetriolo sarebbe ottimo per combattere le rughe anche di altre parti del corpo. Ad esempio, una maschera a base di yogurt bianco e cetriolo sarebbe ottima per tonificare la pelle di tutto il viso.

