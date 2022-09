Per portare a tavola dei piatti innovativi e sfiziosi, non serve necessariamente perdere molto tempo in cucina, imparare tecniche nuove o ricercare ingredienti particolari. Per variare il proprio ventaglio di ricette e stupire i nostri commensali, in realtà, basterebbe soltanto utilizzare un po’ di ingegno e fantasia. I migliori piatti, infatti, si preparano con ingredienti semplici, che spesso e volentieri abbiamo in frigorifero e non sappiamo come utilizzare.

Sulle nostre pagine abbiamo consigliato diverse ricette di questo tipo, come per esempio, i nostri sformati di polenta da fare al forno.

Nell’articolo di oggi, vorremmo mostrare ai nostri Lettori un’altra ricetta davvero sfiziosa. Stiamo parlando del calzone ripieno, da realizzare con un solo rotolo tondo di pasta sfoglia. Gli altri ingredienti saranno:

2 peperoni;

150 g di scamorza affumicata;

120 g di mollica di pane;

30 olive taggiasche;

un cucchiaino di capperi;

olio EVO;

origano;

sale e pepe.

Peperoni arrostiti al forno e come spellarli

Per prima cosa, prendiamo i nostri peperoni e laviamoli bene sotto l’acqua corrente. Dopo di che, asciughiamoli e, senza pulirli o tagliarli, disponiamoli su una teglia foderata con carta forno. Ora, inforniamoli per circa 45 minuti in forno preriscaldato, avendo cura di girarli ogni tanto, per farli cuocere uniformemente.

Una volta cotti, trasferiamoli in un piatto e, dopo averli lasciati raffreddare per circa 10 minuti, spelliamoli rimuovendo anche il picciolo e i semi. A questo punto, tagliamoli a striscioline e lasciamoli raffreddare ulteriormente nel piatto.

Spettacolare calzone farcito con peperoni e scamorza da fare in padella

Preparati i peperoni, procuriamoci ora della mollica di pane e inseriamola all’interno di una ciotola, insieme a capperi, sale, pepe, origano e olive taggiasche. Queste ultime sono tra le migliori varietà di olive in commercio e sono, in generale, molto gustose. Tuttavia, nel caso in cui non ne avessimo a disposizione, possiamo tranquillamente utilizzare un’altra varietà.

Ora, diamo una bella mescolata agli ingredienti aggiungendo anche un filo di olio EVO, i peperoni e dei cubetti di scamorza tagliata precedentemente. Arrivati a questo punto, srotoliamo un rotolo di pasta sfoglia e disponiamo il nostro composto su una delle due metà, lasciando liberi almeno 2 cm di bordo.

Fatto ciò, alziamo l’estremità della parte vacante e chiudiamo il calzone, ricoprendo il ripieno e richiudiamo il tutto sovrapponendo i lembi di pasta. Ora non ci resta che riscaldare una padella antiaderente, abbastanza capiente, e cuocere il calzone adagiandolo sulla carta forno per non farlo bruciare.

Una volta cotta la base, giriamo il calzone, aiutandoci con un piatto e cuociamo anche l’altra parte. Terminata la cottura, siamo finalmente pronti per servire a tavola il nostro spettacolare calzone farcito con peperoni e scamorza.

Lettura consigliata

Le famose polpette di Santorini da fare in poco tempo per una cena sfiziosa