Gli italiani sono amanti dei latticini e questo nessuno lo può nascondere. Negli ultimi anni si è diffusa molto l’usanza di consumare latticini di origine greca. Fra questi c’è la feta. Questo formaggio, grazie alla sua versatilità, trova diversi usi in cucina e inoltre riserverebbe per noi tante proprietà che forse non conosciamo. È un formaggio fatto sia da latte di capra, al 20%, che latte di pecora, all’80%. A tal proposito, c’è da dire che il latte di pecora è un tipo di latte più digeribile.

Si ottiene grazie ad una lenta lavorazione e stagionatura. È un formaggio semiduro e spesso lo si usa come alternativa a numerosi latticini all’interno delle insalatone. Ovviamente, essendo un formaggio stagionato, il suo indice calorico sarà un po’ altino. Infatti, 100 g di prodotto equivalgono all’incirca a 260 kcal e i valori nutrizionali sono:

21 g di grassi;

14 g di proteine;

42 g di carboidrati.

Da qui possiamo ben capire che non è tra i formaggi più magri e leggeri che possiamo trovare al supermercato. Ma andiamo a vedere da più vicino come può essere usato, ma soprattutto i suoi benefici sulla nostra salute.

Questo formaggio greco ottimo al forno con pomodorini è ricco di valori nutrizionali ma attenti alle calorie

La feta è un formaggio anche ricco di vitamine. Tra queste spicca la vitamina B12. Grazie alla sua presenza, questo alimento greco potrebbe essere molto utile in caso di anemia. Sappiamo che l’anemia porta stanchezza, debolezza e giramenti di testa. L’assunzione di feta potrebbe in qualche modo risollevare da questi sintomi. Contiene poi tanti probiotici. Quest’ultimi servono per mantenere in salute il nostro intestino, quindi questo formaggio andrebbe a proteggere da eventuali problemi legati anche alla digestione. Essendo un latticino è anche ricco di calcio. Questo non solo può essere ottimo per la salute delle ossa, ma alcuni studi hanno notato come il contenuto di calcio nella feta potrebbe proteggere da alcune forme tumorali.

Infine, il contenuto di vitamina B2 potrebbe prevenire il mal di testa. Dunque, possiamo dire che potrebbe essere davvero un’ottima alternativa alla mozzarella o alla provola. Certo, visto il suo contenuto di grassi e il suo indice calorico, non va consumato in maniera eccessiva. Ma, nelle giuste quantità, potrebbe essere una buona scelta.

Applicazioni in cucina

La feta solitamente viene spesso usata come ingrediente nelle insalate. Ma in realtà potrebbe avere tanti altri utilizzi. Questo formaggio greco ottimo al forno con i pomodorini è una valida alternativa alle solite ricette. Si può fare anche in crema, alla piastra oppure si può unire alla frutta come con il melone.

