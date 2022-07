Se vogliamo goderci una vacanza all’insegna della tranquillità e della scoperta, le mete ideali sono i luoghi più piccoli. L’Italia, per fortuna, è piena di borghi e cittadine meno turistiche che hanno molto da offrire. L’Italia è uno dei Paesi più belli del Mondo, ed è impossibile affermare il contrario. Non per niente si conferma una delle Nazioni con più siti Patrimonio dell’UNESCO. Da Nord a Sud si possono trovare luoghi magici e pittoreschi dietro ogni angolo. Tra la Toscana e l’Umbria, per esempio, abbiamo un’infinità di borghi medievali stupendi come la poco conosciuta Cortona. Ma spingendoci più a Sud potremmo rimanere senza parole. Oggi ci sposteremo nella bellissima Campania, ma non parleremo di Napoli o della Costiera Amalfitana. Anche il Cilento è una terra ricca di bellezze da visitare per una vacanza estiva.

Questo borgo nel cuore del Cilento è la meta giusta per una vacanza economica e indimenticabile

Ci troviamo ad Acciaroli, una delle frazioni del Comune di Pollica, in provincia di Salerno. Forse meno conosciuta dai turisti, si tratta di uno dei borghi costieri più belli del Cilento. Stupenda ed incredibilmente caratteristica, questa frazione nasce come paese di pescatori. È raggiungibile dalla strada Via del Mare che possiamo imboccare da Agropoli o da Castellabate. Tra le zone più belle di tutta la frazione troviamo sicuramente il caratteristico e suggestivo porto. Qui è d’obbligo una foto del panorama incredibile, meglio se al tramonto.

Coste da sogno che fanno da cornice ad acque cristalline

Non è difficile immaginare la bellezza di questo mare dalle acque azzurrissime. Le spiagge di Acciaroli sono tra le più belle e un po’ selvagge di tutto il Cilento. Stupenda la spiaggia di Torre Caleo, che prende il nome dalla torre normanna. Pietre e scogli per gli appassionati delle spiagge più caratteristiche e non dalla sabbia fine. Non è insolito incontrare dei cavalli che cavalcano lungo tutto il sentiero circostante. Se invece preferiamo gli arenili di spiaggia finissima, dobbiamo scegliere Spiaggia Grande. Molto vicina al centro, è però più frequentata e un po’ più affollata. Suggestivo il centro storico della frazione, che si ravviva durante la sera grazie ai vari locali del posto. Acciaroli ha raggiunto la notorietà tra gli appassionati di scrittura grazie ad Hemingway. È proprio qui ad Acciaroli che avrebbe conosciuto Antonio Masarone, detto “u viecchiu”, un pescatore che gli ha donato la sua storia che poi ha ispirato Il Vecchio e il Mare.

Insomma, questo borgo nel cuore del Cilento ci rapirà l’anima e non vedremo l’ora di tornare. È quello che di solito succede con i paesini del sud Italia lontani dalla calca di turisti. Anche la Basilicata, come la Campania, nasconde piccole gemme che lasciano il segno. Per una vacanza economica sono ideali, ma non hanno nulla da invidiare al resto d’Italia.

