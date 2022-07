In attesa delle tanto desiderate ferie non è detto che dobbiamo rimanere in città a soffrire il caldo. Il weekend è sempre una buona occasione per staccare dalla routine e trovare un po’ di refrigerio. Ad esempio, possiamo fare una passeggiata in montagna alla scoperta di panorami mozzafiato. Oppure fare un salto al lago per respirare un po’ di brezza fresca verso l’imbrunire. Più o meno tutte le regioni d’Italia hanno luoghi del genere a pochi chilometri di distanza. Sentieri da esplorare ricchi di torrenti e ruscelli dove passare una giornata all’insegna dell’avventura. Oggi vediamo 3 posti da non perdere nel cuore della Lombardia che sapranno conquistarci con la loro natura selvaggia.

3 posti poco conosciuti in Lombardia lontani dal caldo della città dove rinfrescarsi fra cascate da sogno e ruscelli incantati

Quando pensiamo ai grandi centri, difficilmente ci viene in mente di andare alla scoperta dei dintorni. Eppure, anche le città più rinomate nascondono delle vere e proprie gemme a pochi chilometri di distanza. Nell’hinterland milanese, ad esempio, ci sono dei veri tesori da scoprire, ricchi di storia e cultura. Un esempio è sicuramente la splendida città di Pavia, con la sua Certosa, un vero gioiello architettonico. Ma se, invece, preferiamo la natura quasi incontaminata, questi 3 posti potrebbero fare al caso nostro.

Una gemma quasi sconosciuta alle grandi folle è probabilmente la Cascata del Cenghen ad Abbadia Lariana. Questa stupenda cascata si raggiunge percorrendo un sentiero immerso tra boschi davvero straordinari. Dopo circa un’ora di strada si apre uno spettacolo incredibile, un getto d’acqua alto 50 metri del torrente Zerbo. Bellissimo lo spettacolo dell’acqua che sgorga dalle rocce creando una pozza cristallina perfetta per rinfrescarsi.

Altri due luoghi per combattere la calura estiva tra Lecco e Bergamo

Sempre nella provincia di Lecco, ma più a Sud, troviamo le bellissime Pozze di Erve. Qui la natura selvaggia diventa più ospitale, regalandoci queste pozze d’acqua cristalline. Un vero sollievo contro la calura dove passare una giornata, anche in famiglia. Facilmente raggiungibili percorrendo un sentiero che le costeggia, sono accessibili proprio a tutti. Queste pozze vengono addirittura considerate le “Maldive di Milano”. Per finire, ci spostiamo in Val Vertova, un incredibile luogo incontaminato e suggestivo nella Val Seriana, in provincia di Bergamo. Troveremo paesaggi mozzafiato in cui ammirare ruscelli e cascate che sgorgano da incredibili rocce pittoresche. Diversi i sentieri percorribili e adatti ad escursioni di trekking, alcuni anche molto semplici per famiglie.

Quindi ecco 3 posti poco conosciuti in Lombardia lontani dal caldo e che ci faranno sopportare la calura estiva. La Lombardia è una regione che ha tantissimo da offrire, non solo i centri città più rinomati. A pochi passi dalle città più grandi si possono scoprire dei piccoli borghi stupendi.

