Anche per la prossima estate l’Italia si riconferma come una delle mete preferite da molti stranieri. Fortunatamente il turismo è in continua ascesa, dopo gli anni di incertezza causati dalla pandemia.

Ogni angolo del Paese merita di essere visitato ed esplorato. Partendo dalle grandi città metropolitane fino ai borghi più piccoli della Penisola. Ma è d’obbligo anche ammirare la natura incontaminata di molte Regioni. Per non parlare delle distese di sabbia e del mare cristallino che tutti ci invidiano.

La magia della Puglia

Sono tante le Regioni prese d’assalto. La magnifica Puglia è una di queste. Il tacco d’Italia è da sempre una delle principali mete del turismo italiano e straniero.

I posti da visitare sono davvero tanti. Mare, borghi storici, sole, trulli, distese di uliveti. La Puglia è una Regione da visitare con i 5 sensi. Un posto che soddisfa le esigenze di tutti. Famiglie, giovani e avventurieri.

Partendo dal Gargano fino al Salento e passando per la Valle d’Itria, possiamo ammirare il susseguirsi di paesaggi magnifici.

Si trova in Puglia questa baia di rara bellezza che si affaccia su un mare incontaminato color smeraldo

Ma spostiamoci nella penisola salentina. La parte più a sud della Puglia, scelta ogni estate da migliaia di turisti. Un’immensa pianura che si estende fino al mare e che ci regala delle emozioni uniche.

I posti da visitare nel Salento sono tantissimi. I piccoli borghi pieni di storia e tradizioni, il mare incontaminato e lo stile barocco da ammirare. Il Salento è molto famoso per le sue spiagge, prese spesso d’assalto dai turisti. Ma tra Castro e Marina Marittima si nasconde un’insenatura di rara bellezza. Parliamo di Cala dell’Acquaviva, una località magnifica. Si trova tra una fitta vegetazione e dei costoni alti a strapiombo sul mare.

Una baia tranquilla, accogliente e che si affaccia su un mare cristallino e color smeraldo. Le acque di Cala dell’Acquaviva sono fresche e rigeneranti grazie alla presenza delle acque sorgive. Un posto lontano dal caos, molto intimo e che può ospitare solo un certo numero di persone. Se vogliamo cercare un posticino per ammirare il luogo, è consigliato arrivare al mattino molto presto.

Possiamo prendere il sole in totale relax, ma anche esplorare i fondali rocciosi e fare qualche tuffo sempre in sicurezza. Si trova in Puglia questa baia meravigliosa, che lascerà tutti senza fiato.

