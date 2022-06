Questa settimana di giugno, da molti considerata come la seconda settimana del mese, sta ormai volgendo al termine. Tuttavia, non sarebbe ancora il momento di tirare un sospiro di sollievo, perché proprio sul finire ci regalerebbe un vero e proprio colpo di scena. Infatti, se andassimo a controllare sul calendario potremmo proprio notare che “venerdì” è scritto in corrispondenza del numero 17.

Quest’accoppiata, soprattutto per i più superstiziosi, non preannuncerebbe nulla di buono e, anzi, sarebbe considerata come parecchio sfortunata. Le origini di questa credenza sono un misto di leggende, che affondano le radici nella smorfia napoletana, nei conti dei pitagorici e, addirittura, nell’Antico Testamento.

Se ci sia un fondo di verità non è dato saperlo ma a volte le suggestioni e le tradizioni sono così forti da trascinarci negli “scongiuri”. A tal proposito ci sarebbero proprio alcuni gesti, alcuni comportamenti e alcune scelte da evitare assolutamente per affrontare incolumi un “comunissimo” venerdì 17.

Ecco 7 cose da non fare venerdì 17 per evitare di attirare la sfortuna indipendentemente dall’oroscopo

A prescindere dalle fortunate previsioni per i 12 segni zodiacali fino all’inizio dell’estate, ci sarebbe una lista di cose da non fare per evitare di attirare la sfortuna proprio durante venerdì 17.

Questa serie di indicazioni sarebbe di cattivo auspicio in qualsiasi giorno e mese dell’anno, ma ancor di più durante questa particolare giornata.

Iniziando da qualcosa di universalmente famoso, dovremmo evitare di rompere uno specchio o, più genericamente, qualsiasi superfice in cui possiamo specchiarci. Anche una piccola crepa, infatti, sarebbe in grado di portare ben 7 anni di sventura.

Poi, dovremmo evitare di fare cadere sale e olio, sia a terra che sulla tavola. In particolare, per il sale, anche solo l’abbattimento della saliera senza la fuoriuscita dei granelli sembrerebbe portare sfortuna.

Ancora, restando in tema “culinario”, dovremmo evitare di incrociare le posate, sia sulla tavola che sul piatto.

Spostandoci, invece, in camera da letto, dovremmo evitare di poggiare un cappello proprio sul materasso.

Inoltre, quando ci svegliamo, anche solo dopo un pisolino, dovremmo evitare di scendere dal lato sinistro del letto.

Aprendo l’armadio, poi, dovremmo lasciare a loro posto i vestiti di colore viola, magari optando per qualcosa di giallo o rosso.

Infine, sarebbe opportuno non passare sotto a una scala aperta oppure semplicemente appoggiata a una parete.

Allora, ecco 7 cose da non fare venerdì 17 a prescindere se fossimo o meno baciati dalla fortuna, per evitare che ci volti le spalle.

