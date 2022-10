La stupenda città da vedere in un weekend d’autunno tra arte, sagre e buon cibo

Quando il clima si fa più fresco, viaggiare e spostarsi per una gita fuori porta può essere ancora più piacevole. In autunno, i prezzi di voli e hotel si abbassano notevolmente e questo può essere un ulteriore incentivo che ci spinge a viaggiare di più. Questa fantastica stagione è ricca di eventi e sagre che animano borghi e città dell’Italia da Nord a Sud. Oggi parleremo di una città del Nord Italia famosa in particolare per il tartufo e i suoi vini, ma anche per le sue bellezze artistiche.

La città delle cento torri

Si trova in Piemonte questo stupendo luogo che molti chiamano “la città delle torri”. Stiamo parlando di Alba, anche detta la capitale delle Langhe, una regione conosciuta a livello mondiale per le sue eccellenze enogastronomiche. Situata nella provincia di Cuneo, Alba è una città dalla storia millenaria. I primi insediamenti risalgono al Neolitico, ma la città si sviluppò e crebbe soprattutto durante l’epoca romana e medievale. Ad oggi, questa città rappresenta il cuore pulsante delle Langhe ma essendo a misura d’uomo potremo visitarla comodamente in un giorno.

La stupenda città da vedere in un giorno di ottobre

Il centro storico di Alba ospita tutti i principali punti d’interesse della città. Partiamo dalla Cattedrale di San Lorenzo, costruita a cavallo tra il XV e il XVI secolo. Questo edificio è di architettura gotico-romanica e possiede una facciata in mattoni e un maestoso campanile. All’interno potremo vedere 3 ampie navate con affreschi e dipinti dai colori incantevoli. Il duomo si affaccia su Piazza Risorgimento, sede anche dell’antico Palazzo Comunale.

Come anticipato, Alba è la città delle 100 torri. Attualmente quelle visibili e molto ben conservate sono 3, Torre Sineo, Torre Bonino e Torre Astesiano. Le torri furono erette a scopo difensivo. Con il trascorrere dei secoli, alcune di esse furono abbattute oppure abbassate ed incorporate a edifici storici adiacenti.

L’Alba sotterranea e letteraria

Consigliamo il tour di Alba Sotterranea, una visita guidata da un archeologo esperto che ci accompagnerà nell’itinerario diviso in diverse tappe. Potremo così scoprire resti di torri medievali, il foro e il teatro romano e molto altro.

Inoltre, Alba è la città che dette i natali a una grande figura della letteratura italiana: Beppe Fenoglio. Infatti, proprio ad Alba sorge il Centro Studi Beppe Fenoglio, luogo in cui potremo ripercorrere la sua vita e vedere documenti e fotografie.

Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba

L’autunno è la stagione migliore per visitare questa città dalle infinite bellezze, perché ci permette di scoprire prodotti enogastronomici di fama mondiale. Ecco perché la stupenda città da vedere in un weekend d’autunno è Alba, capitale italiana del tartufo bianco. Dall’8 ottobre al 4 dicembre 2022 potremo conoscere ed apprezzare i tartufi migliori di Langhe, Roero e Monferrato. Qui assisteremo a cooking show, conferenze e potremo fare degustazioni guidate di tartufi e vini delle Langhe.

Lettura consigliata

Magico borgo tra Firenze e Roma da vedere in un weekend e in cui mangiare bene