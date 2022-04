L’eclissi solare d’aprile sarà un’esplosione di denaro per questi fortunatissimi segni zodiacali ma Leone, Toro e Vergine avranno ostacoli da superare

Il 30 aprile alle 22,42 nel cielo ci sarà l’eclissi di Sole. La Luna nuova, che entra nel segno del Toro, si piazzerà di fronte all’astro più luminoso del cielo zodiacale. Questo fenomeno che oppone la Luna al Sole non sarà senza conseguenze per qualche segno zodiacale. Per fortuna ci sarà anche l’incontro tra due Pianeti, che soffieranno venti di fortuna soprattutto per alcuni segni.

Significato dell’eclissi nel segno del Toro

L’eclissi solare di fine aprile sarà molto legata al denaro e alla “gloria” che questo infonde nelle persone. Non a caso capiterà nel segno del Toro, segno di terra, molto orientato verso prospettive concrete di vita. In generale il Toro è un segno che valuta sé stesso e gli altri in base al reddito. La capacità di produrre ricchezza è il metro per valutare la riuscita nella vita.

Questa eclissi si presenterà, allora, proprio prediligendo l’aspetto finanziario della vita. Sarà un invito a considerare il nostro rapporto con i soldi senza vergogna, ma neppure con orgoglio. Vantarsi di avere tanti soldi potrebbe irritare gli astri, poiché i soldi non sono il discriminante principale della vita. Anche avere vergogna di un portafogli magro, ci porta a credere che la vita dipenda da essi.

Ecco allora l’eclissi di fine aprile sotto il segno del Toro, che ci permette di riflettere su alcuni aspetti. Vero però che l’eclissi solare d’aprile sarà un’esplosione di denaro se considerato nel giusto modo. Uno strumento per fare e far progredire bene la vita.

L’eclissi per Vergine, Leone e Sagittario

Come il Toro, potrebbero essere coinvolti anche il Leone, la Vergine e il Sagittario. Questi segni manifestano poca volontà a cambiare le proprie convinzioni, cosa che una Luna piena in genere comporta. L’eclissi poi toglie luce solare e rafforza la potenza lunare. Saremo così per forza sospinti all’interno di noi stessi, per confrontarci con le nostre convinzioni più profonde. Ritorna anche in queste il valore del denaro. La fortuna degli astri non significa semplicemente denaro. Arriveranno così dei momenti intensi di riflessione per questi segni.

D’altra parte in questo stesso periodo Giove si congiungerà nel segno dei Pesci insieme a Venere e Nettuno. Sarà una triade formidabile che porterà tanta fortuna ai segni d’acqua e al Capricorno. Cancro, Scorpione e Pesci potranno fare il Jackpot in tutti i sensi. Il pieno di denaro, d’amore e di spirito. Un momento veramente magico per questi segni, che mettono altro al primo posto nella vita, eppure sono sempre tra i più fortunati. Vale la pena di approfittare.

Gli astri dicono che il giusto rapporto tra denaro, amore e spiritualità darà la combinazione vincente.

