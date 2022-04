La rosa è uno dei fiori più affascinanti e belli del Mondo. Simbolo di passione ed eleganza, sono un dono molto gradito. Chiunque abbia la fortuna di averne una in giardino sa che questo è il periodo migliore per ammirarne la fioritura. Qualsiasi sia la varietà, i fiori della rosa sono uno spettacolo di colore e profumo.

La rosa è anche una specie abbastanza semplice da coltivare. Ecco perché anche una pianta acquistata a pochi euro al supermercato può dare grandi soddisfazioni. L’importante è prendersene cura nel modo giusto. Per ottenere fioriture abbondanti, la concimazione è una fase importantissima. A tal proposito consigliamo la produzione casalinga di un concime naturale per rose.

Eppure, per potenziare la bellezza delle nostre rose esiste un trucco. Può sembrare incredibile, ma basta piantare questi fiori profumati e colorati per avere un giardino meraviglioso e fioriture spettacolari. Infatti, grazie all’arte della floricoltura si sono individuate le piante perfette per accompagnare le rose un’altra regina del giardino, la gardenia.

Le gardenie

Simbolo di purezza, la gardenia è una pianta sempreverde che colpisce per il suo profumo intenso e il bianco puro. Originaria dell’Africa e dell’Asia, insieme alla rosa è una delle varietà più amate per decorare gli spazi verdi. Sia rose che gardenie hanno la caratteristica di fiorire tra maggio e ottobre. Ecco perché accostare queste due specie impreziosisce e dona un tocco speciale a qualsiasi giardino o balcone. Tuttavia, ci sono altre varietà floreali che consentono di creare bouquet naturali splendidi, capaci di colpire chiunque si fermi ad ammirarle. Vediamo insieme di quali si tratta.

Basta piantare questi fiori profumati e colorati vicino a rose e gardenie per avere un giardino spettacolare e rigoglioso

C’è un fiore che più di tutti si sposa con la delicatezza di rose e gardenie. Si tratta della lavanda, che con il suo lilla acceso si mescola perfettamente al bianco e a tutte le sfumature del rosa. Una tavolozza che un pittore impressionista non avrebbe resistito a dipingere. Ancora, il profumo caratteristico dei fiori creerà un mix straordinario.

Un’altra pianta utilissima in estate che va d’accordo con gardenie e rose è il geranio. Capace con le sue radici di circondare il tronco della rosa, poiché si sviluppa in basso, crea un contorno perfetto. Inoltre, questa caratteristica fa sì che crei una barriera protettiva per l’altra pianta e allontani afidi, cimici e altre creature infestanti.

Per finire, un’altra varietà dai colori lilla e blu intenso consigliatissima dai vivaisti. Si tratta della Nepeta cataria o erba gatta, il cui fusto e le foglie emanano una sostanza repellente per molte specie d’insetti. L’erba gatta ha anche un altro pregio, quello di fiorire in continuazione.

