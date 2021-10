Ogni segno dello zodiaco possiede delle caratteristiche particolari che sono proprie a lui e a nessun altro. È così che ogni segno è diverso dall’altro, ed eccelle in alcune cose e in altre meno. Anche per quanto riguarda la fortuna con il denaro o la capacità d’amare, queste qualità non sono presenti allo stesso modo in tutti i segni.

Il famoso detto dice: fortunato al gioco e sfortunato in amore. Tuttavia c’è un segno che è nato fortunato coi quattrini e lo è anche in amore. Parliamo dello Scorpione, che è considerato da tutti il segno più sensuale dello zodiaco. Un primato dovuto ad una sua particolare sensibilità, che lo rende il compagno ideale in amore. Per questo, tutti vorrebbero possedere la fortuna e la grande sensualità di questo formidabile segno zodiacale.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Non dimentichiamo che in questi ultimi giorni d’ottobre alcuni segni potrebbero ricevere ottime notizie.

Nel segno dello Scorpione

Dal 23 ottobre il Sole è entrato nel segno zodiacale dello Scorpione e vi resterà fino al 22 novembre. Il Sole dà forza a questo segno, che possiede qualcosa di enigmatico e misterioso. In genere anche poco incline ad esternare i suoi sentimenti. Apparentemente potrebbe sembrare un insensibile, che vive lontano dai problemi altrui.

I sentimenti

Al contrario lo Scorpione, insieme al Cancro e ai Pesci, fa parte dei segni d’Acqua. Poiché l’Acqua rappresenta esattamente il regno dei sentimenti e delle emozioni, li vive intensamente.

Un’altra sua caratteristica è che è dotato di un grande intuito. Proprio questo gli permette di percepire immediatamente il mondo interiore altrui. Riescono a sentire l’atmosfera che vibra all’interno delle persone e cercano come tutti i segni d’acqua di offrire una spalla su cui poggiarsi.

L’amore

Proprio questa sua inclinazione a capire gli altri, insieme alla sua interiorità intensa e magnetica, lo porta anche ad essere il segno più cercato in amore. Non tanto, come si pensa in genere, per le sue doti particolari. Quanto piuttosto per la capacità di mettere da parte se stesso, per soddisfare maggiormente i desideri del partner. In questo lo Scorpione è un amante insuperabile.

Tutti vorrebbero possedere la fortuna e la grande sensualità di questo formidabile segno zodiacale

Nel campo del denaro dove è richiesta l’abilità intuitiva, la Scorpione eccelle. Non nel gioco d’azzardo, quanto piuttosto nella finanza che è il dominio prediletto di questo segno e che richiede anche una certa organizzazione. Nonostante il suo apparente distacco, lo Scorpione è certamente uno dei segni zodiacali più sensibili e più legati al vero. Insomma un amico su cui confidare.

Approfondimento

Una valanga di ricchezza per gli insospettabili segni zodiacali più fortunati di tutto lo zodiaco