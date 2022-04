Il mese di maggio sarà molto interessante per diversi segni zodiacali. Prima però si dovrà superare l’incontro col 30 aprile, l’ultimo giorno del mese. L’evento dell’eclissi di Sole porterà ad un maggio particolarmente fortunato.

Luna contro Sole il 30 aprile 2022

Mentre le luci della sera si spegneranno in casa, in cielo si preparerà la prima delle 4 eclissi dell’anno. Il fenomeno non sarà visibile dall’Italia, ma la sua influenza astrologica si farà sentire. Le altre seguiranno il 16 maggio, il 25 ottobre e l’8 novembre.

L’opposizione della Luna al Sole avverrà nel segno del Toro e porterà le sue influenze. Come ogni eclissi avrà dei risultati negativi, solo se ci si oppone al cambiamento. La richiesta è di trasformare il nostro modo di rapportarci al denaro. Solo allora maggio regalerà fortuna e soldi a piene mani.

Il Toro nel suo stato negativo è un segno attaccato al denaro. Ne fa non solo una base essenziale per la vita, ma il discriminante per valutare gli altri. Chi ha il portafoglio pieno merita una certa considerazione. Le persone che invece faticano sono considerate incapaci.

La Luna si oppone a questo pensiero discriminante. Bisogna saper andare al fondo delle cose e non fermarsi a ciò che si vede. Questa capacità discriminatoria ci permette di entrare nel mese di maggio con tanta voglia di cambiamento. Più fatica al cambiamento invece ci sarà da parte di Leone, Vergine e Sagittario.

Maggio regalerà fortuna e soldi a piene mani a questi inaspettati segni zodiacali se purificati dalla Luna piena del 30 aprile

Superato lo scoglio dell’eclissi solare del 30 aprile e purificati dalla riflessione sulle ricchezze, si entra nel mese di maggio. Giove è nel segno dei Pesci e regala momenti di cui approfittare. Giove rappresenta il benessere che entra nel Mondo e nella nostra vita. Sia il benessere sociale, sia quello individuale. Fino al 10 bisogna sfruttare l’ascendente intuitivo del segno dei Pesci, per tentare la fortuna. Non solo al gioco, ma anche investendo sul lavoro o in qualche progetto.

Dopo il 10 maggio Giove entra nell’Ariete e la musica comincia a cambiare. Ciò che prima era intuizione e riflessione, con l’Ariete si trasforma in azione pratica. I progetti e le intenzioni passano ai fatti. È il momento di creare qualcosa di nuovo e di realizzarlo.

La spinta definitiva arriverà il giorno 24 maggio, quando Marte entrerà in Ariete. Questo porterà voglia di fare e darà la spinta finale alla realizzazione dei nostri progetti. Attenzione però, perché se non saremo pronti questa forza primordiale si ritorcerà contro.

I segni d’aria e di acqua come Acquario, Cancro e Pesci cercheranno di approfittarne maggiormente. Inaspettatamente anche il Toro penserà a purificare gli aspetti negativi, grazie alla luce astrale della Luna.

Prepariamo perciò la nostra voglia di fortuna, partendo proprio con le riflessioni lunari del 30 aprile.

Approfondimento

L’eclissi solare d’aprile sarà un’esplosione di denaro per questi fortunatissimi segni zodiacali ma Leone, Toro e Vergine avranno ostacoli da superare