Si può preparare una cena buonissima con soli 3 ingredienti? Assolutamente sì, ecco cosa devi fare

Due ricette economiche e anti spreco da preparare per cena in pochi minuti anche quando non hai tempo di fare la spesa.

Ogni sera si ripete sempre la stessa storia: arrivi a casa e devi ancora decidere cosa mettere in tavola con quello che hai in frigorifero. La torta salata è il grande classico per restituire personalità agli avanzi di prosciutto, formaggi e verdure abbandonati da tempo in frigorifero.

Ma si può preparare una cena buonissima con soli 3 ingredienti realizzando un primo o un secondo piatto da leccarsi i baffi. Non ci credi? Prova a fare queste due ricette sfiziosissime ed equilibrate, capaci di mettere d’accordo tutta la famiglia.

Il polpettone, re delle serate

È uno dei grandi classici della cucina italiana, così come la sua versione in miniatura: le polpette. Anche in questo caso esistono diverse variazioni sul tema, ma ci sono alcune regole fondamentali da rispettare se vuoi cucinare un buon polpettone. Innanzitutto, è preferibile scegliere della carne con una parte grassa come quella di maiale o vitello, che mischiate sono ancora meglio. Se invece preferisci la carne bianca, più leggera, ricordati di amalgamarla con la ricotta quando impasti, così che non risulti troppo secca o stopposa. In entrambi i casi, comunque, controlla che la carne sia fresca e macinata finemente, altrimenti chiedi o esegui una macinatura ulteriore.

Per quanto riguarda poi la cottura, sarebbe meglio optare per quella al cartoccio in forno rispetto a quella in padella. Basta avvolgere il polpettone nella carta argentata, ricordandoti però di non stringere se vuoi evitare che si asciughi troppo. Detto questo, sai che puoi preparare un polpettone delizioso solo con 3 ingredienti? Prendi la carta stagnola, stendi alcune fettine di pancetta e usale come base per amalgamare carne trita rossa o bianca con ricotta in uguale quantità.

Metti poi il polpettone al centro di una teglia e versa all’interno della stessa un bicchiere d’acqua prima di infornare a 200°C per 20 minuti. Questa è ovviamente una ricetta base, ma è possibile arricchire l’impasto del polpettone con affettati, spezie o formaggi a piacere. Puoi anche fare un polpettone di pesce usando il tonno, oppure impastare solo formaggi e verdure per la versione vegetariana. Qualunque sia la tua scelta, esiste un solo contorno perfetto per il polpettone: un delizioso purè di patate.

Si può preparare una cena buonissima con soli 3 ingredienti: ecco la pasta di cui ti innamorerai al primo assaggio

Ma usando lo stesso numero di ingredienti puoi realizzare anche una pasta veloce, perfetta se non hai avuto tempo di fare la spesa. Si tratta degli spaghetti alle briciole, una versione più saporita dei mitici aglio, olio e peperoncino, arricchiti da una nota croccante. È anche una ricetta economica e anti spreco perché le briciole da tostare non sono altro che gli avanzi del pane raffermo.

Inoltre, se vuoi rendere il piatto più saporito non devi fare altro che aggiungere ingredienti semplici come capperi o pomodorini secchi. E se proprio sei amante dei sapori decisi e hai delle acciughe che avanzano in frigorifero, puoi aggiungerne un paio al sugo.