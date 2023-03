Gigi Hadid e Cara Delevingne, agli Oscar 2023 il colore dei loro vestiti inaugura la primavera

Le due top model, Gigi Hadid e Cara Delevingne, per la notte degli Oscar 2023 hanno fatto una scelta ben precisa di dress. Un abito da un colore mozzafiato che sembra essere il nuovo colore della primavera e dell’estate.

Se c’è un colore che sicuramente andrà di moda è la nuance scelta da Gigi Hadid e Cara Delevingne per il loro outfit agli Oscar. Tra il 12 e 13 marzo a Los Angeles si sono svolti gli Academy Awards, uno dei momenti più famosi e celebri di Hollywood. Tantissime le star che arrivano sul red carpet: attrici, attori, registi ma anche diverse personalità pubbliche di altri settori, come quello della moda. E infatti a calcare lo champagne carpet, perché ormai non è più rosso e il motivo è legato a una scelta tecnica, anche le top model.

Gigi Hadid e Cara Delevingne sfilano in rosso

Se il tappeto cambia colore e non è più rosso, questa nuance conquista però gli abiti delle due top models. Infatti entrambe per la serata hanno scelto di indossare degli abiti da sogno di questo colore. Ma lo hanno fatto in occasioni diverse e su carpet diversi.

Infatti solo Cara Delevingne ha avuto l’onore di sfilare sul tappetto degli Oscar in una mise spettacolare firmata Elie Saab Couture rosso fuoco. Un abito a coda con un profondo spacco sulla gamba e una maxi fiocco sulla spalla.

Dove ha indossato Gigi Hadid il suo abito rosso?

Gigi Hadid non era presenta gli Oscar, ma è stata ospite al solito after party di Vanity Fair che si tiene dopo la serata degli Academy e già a Los Angeles dopo aver sfilato da Versace il 9 marzo. E durante

il party di Vanity ha indossato un vestito rosso fuoco con spalle scoperte firmato Zac Posen. Erano veramente tanti gli ospiti presenti all’after pary come ad esempio Kaia Gerber, Hailey Bieber, Shawn Mendes ed Emily Ratajkowski. Ma sicuro è che il rosso sarà il nuovo colore che andrà per la maggiore in questa stagione primaverile e che ce lo porteremo anche in estate. E con molto probabilità sarà anche colore del prossimo autunno, anche grazie a Gigi Hadid e Cara Delevingne.