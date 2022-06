Che colazione sarebbe senza il caffè o il cappuccino? Non è necessario recarci al bar per gustarne di deliziosi. Seguendo alcuni consigli sarà possibile risparmiare e consumare comodamente a casa nostra quello che più ci piace.

Il caffè fumante nella tazzina, un’ottima schiuma per il cappuccino e qualcosa di sfizioso in tavola renderanno il risveglio un momento irrinunciabile.

Anche chi non ama mangiare al mattino sarà conquistato da profumi e aromi, cambiando idea su quello che è il pasto più importante della giornata.

Si può fare colazione a casa come al bar con queste idee gustose ed economiche che conquisteranno tutta la famiglia

Il caffè preparato con la moka è tra i migliori. Basta seguire attentamente tutti i passaggi e scegliere tra le migliori miscele per ottenere un ottimo caffè. Se si desidera una bevanda energizzante a base di caffè si può optare per una soluzione salentina in ghiaccio che risveglierà corpo e mente.

Il cappuccino necessiterebbe del vapore per essere montato. Utilizzando dei monta latte come quello di Bialetti o Creamer Luxury Milano con stantuffo si potrà gustare un cappuccino cremoso come al bar. Il costo di questi utensili si attesta tra i 25 e i 30 euro ma il risultato sarà strepitoso. Basterà rendere bollente il latte parzialmente scremato o intero riempiendo fino a metà il bricco. Quando il latte sarà molto caldo si toglierà dal fuoco e si procederà a montarlo con lo stantuffo in maniera energica. Sbattendo il bricco sul piano della cucina e roteandolo la schiuma si compatterà e sarà perfetta da consumare.

Si potranno mangiare delle crepes da farcire con Nutella, marmellate o miele. Le crepes possono essere preparate il giorno precedente e conservate in frigorifero. Sarà sufficiente tirarle fuori pochi minuti prima di mangiarle affinché siano perfette. Anche i pancakes sono golosi e piacciono a tutti. Possono essere accompagnati con yogurt, frutta, sciroppo d’acero o Nutella. Se non si ha tempo di prepararli in casa si può saltuariamente optare per quelli già pronti prodotti da Mulino Bianco, Pasquier o Milk.

Il re della colazione al bar è il cornetto. Per gustarli senza lunghi tempi di preparazione si potranno scegliere quelli surgelati di Tre Marie, Cupiello o Délifrance.

Una colazione sana anche per chi vuole mantenere la linea

Oltre a dolciumi e golosità si possono inserire alimenti adatti a chi preferisce un’alimentazione più dietetica. Infatti si può fare colazione a casa come al bar senza necessariamente sgarrare.

Al mattino mangiare qualcosa di salato aiuterebbe la linea. Si può optare per pane integrale tostato con salmone e mandorle. Oppure farcire il pane con avocado e formaggio spalmabile magro. In alternativa si può preparare del pane tostato con formaggio spalmabile ed un velo di marmellata light. Uova sode o alla coque, prosciutto, succo di pomodoro e centrifugati di frutta sono ideali per una colazione ricca di fibre, sali minerali e vitamine.

A questo punto dovremo solo organizzare la lista della spesa in base ai nostri gusti ed alle nostre esigenze.

