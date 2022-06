Tutti vorremmo conoscere il segreto della longevità. Esistono degli alimenti che aiutano a migliorare il nostro stato fisico e mentale. Alcuni di questi sono addirittura avvolti da un alone di mistero, come nel caso del kefir d’acqua. Vediamo perché il kefir aiuterebbe a combattere la stitichezza, rinforzare le ossa, calmare l’ansia e lo stress, diminuire il colesterolo e avrebbe tanti altri benefici.

Ecco tutte le eccezionali proprietà del kefir d’acqua o di latte, considerato da molti fonte di benessere e giovinezza e ottima alternativa allo yogurt

Solitamente si parla del kefir di latte in quanto è il più diffuso. È un alimento cremoso e acido, una bevanda rinfrescante ricca di probiotici vivi che resistono all’acidità dello stomaco. Si può preparare anche in casa come si fa per lo yogurt, ma occorrono particolari attenzioni per evitare che diventi un alimento pericoloso.

Il kefir viene spesso consigliato come alternativa allo yogurt o addirittura da preferire a quest’ultimo. Sarebbe migliore perché composto da una particolare miscela di batteri lattici e lieviti che sono in grado di raggiungere il nostro intestino vivi e attivi. L’intestino è fondamentale per il nostro benessere in quanto funge da barriera per i batteri evitando che attacchino altri organi.

La fermentazione del kefir gli conferisce inoltre una leggera effervescenza e delle caratteristiche organolettiche diverse da quelle dello yogurt. Il contenuto in grassi dipende dal latte che viene utilizzato per produrlo. In ogni caso è ricco di vitamine A, B, C e K, contiene buone quantità di magnesio, calcio e ferro. Sarebbe anche indicato in gravidanza, considerato il suo apporto di acido folico. Vivere a lungo e in ottima forma potrebbe non essere solo un sogno.

Vantaggi e rischi di questa bevanda miracolosa

Se si decide di produrlo in casa è importante sapere che è elevato il rischio di contaminazione da parte di batteri patogeni e muffe. Sarebbe meglio acquistarlo già pronto. Inoltre, deve essere assunto con attenzione e sarebbe controindicato in caso di intolleranze ai lieviti e alle proteine del latte. In ogni caso, inizialmente, si potrebbero avvertire fastidi legati a gonfiori e dolori addominali oppure stipsi o dissenteria.

Questo perché i batteri del kefir sono entrati in azione. Generalmente si tratta di sintomi che possono persistere per un massimo di 15 giorni. Sarebbe consigliabile l’assunzione di kefir solo dopo consulto medico per chi soffre di intolleranze e allergie, per chi ha patologie intestinali o digerenti e pazienti oncologici. Per coloro che possono assumerlo liberamente ci sarebbero enormi vantaggi. Si tratterebbe di un potente antibatterico in grado di abbassare il colesterolo cattivo e controllare gli zuccheri nel sangue. Sembrerebbe inoltre capace di abbassare la pressione e agire come antinfiammatorio e antiossidante. I granuli sono attivi per un massimo di 10 giorni, se conservati in frigorifero.

Il kefir d’acqua

Il kefir d’acqua è più dissetante e può essere consumato anche da chi soffre di intolleranze alle proteine del latte. Sgonfia la pancia ed è lassativo. Questo non si trova in commercio. Può essere preparato ogni due giorni ed è ricco di vitamine e sali minerali. Viene prodotto partendo da microrganismi simili a piccoli cristalli bianchi.

La ricetta per la sua preparazione è avvolta nel mistero e proviene dal Caucaso. I microrganismi vengono messi in acqua con della frutta zuccherina essiccata e dello zucchero. Deve stare a riposo e rinfrescata ogni 48 ore, cambiando l’acqua e gli ingredienti. Ogni volta si devono sciacquare bene i granuli e dividerli per preparare altre dosi di kefir. Quindi ecco tutte le eccezionali proprietà del kefir, un misterioso elisir di lunga vita.

