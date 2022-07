Un buon modo per combattere il caldo di queste settimane potrebbe essere quello di portare in tavola delle pietanze fresche e leggere. Sulle nostre pagine abbiamo riproposto diverse ricette adatte a questo scopo, come ad esempio il rotolo di zucchine farcito di salmone e avocado.

Nelle prossime righe sveleremo ancora un’altra ricetta fresca, veloce e deliziosa che sicuramente ci rivoluzionerà l’estate. Stiamo parlando delle bruschette con un sugo di moscardini davvero eccezionale, da leccarsi i baffi. Per realizzarle avremo bisogno di:

1 kg di moscardini freschi;

100 g di olive taggiasche;

150 g di pomodorini;

150 g di piselli verdi;

250 g di passata di pomodoro;

prezzemolo;

rosmarino;

mezza cipolla;

uno spicchio d’aglio;

olio EVO;

sale e pepe.

Si preparano in un baleno queste deliziose bruschette ideali per un pranzo o una cena da re

Per prima cosa, tritiamo l’aglio e la cipolla molto finemente ed inseriamoli in una padella antiaderente. A questo punto versiamo una generosa dose di olio EVO e lasciamo soffriggere il tutto per un paio di minuti. Ora procuriamoci un mazzetto di rametti di rosmarino ed aggiungiamoli al soffritto insieme ai moscardini, che dovranno cuocere per circa 20 minuti.

Nel frattempo, laviamo per bene i pomodorini e tagliamoli a metà. In questo caso possiamo anche scegliere di utilizzare insieme sia quelli rossi che quelli gialli, per aggiungere anche un po’ di colore e dolcezza.

A metà cottura dei moscardini, quindi, aggiungiamo le olive taggiasche denocciolate, i pomodorini tagliati a metà e la passata di pomodoro. Diamo una bella mescolata, dopo di che versiamo anche i piselli verdi. Mentre gli ingredienti continuano a cuocere, aggiungiamo del pepe nero ed un pizzico di sale. A questo punto tritiamo finemente anche il prezzemolo e spolveriamolo sul sughetto quando quest’ultimo sarà pronto e fuori dal fuoco.

Ora non ci resta che riscaldare una piastra, tagliare 4 fette di pane spesse e tostarle. Dopo di che adagiamo su di esse i moscardini con il sughetto delizioso che abbiamo appena preparato e siamo pronti per servire. Quindi, abbiamo appena visto che queste bruschette si preparano in un baleno e sarebbero perfette da servire come seconda portata di un pranzo o una cena a base di pesce.

