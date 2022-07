Muco e catarro da fumo comportano spesso una fastidiosa tosse al risveglio. È noto a tutti che fumare fa male. Alcuni cercano di smettere utilizzando le sigarette elettroniche, altri ricorrono all’agopuntura, altri ancora ci provano con l’ipnosi. Ma per i fumatori accaniti smettere è davvero difficoltoso.

Sicuramente una gran mano arriva dalla propria determinazione e fermezza.

Quando si fuma gli alveoli dei polmoni vengono gradualmente danneggiati e perdono la capacità di trasferire ossigeno al corpo. Smettere di fumare sarebbe la scelta migliore.

Se ancora si ha il vizio della sigaretta si possono adottare degli accorgimenti che potrebbero ridurre gli effetti dannosi.

Potremmo sciogliere il catarro da fumo di sigaretta ed eliminare la tosse mattutina da fumatore

Un aiuto per migliorare la respirazione potrebbe venire dalle terapie del vapore. Attraverso l’inalazione di vapore si riuscirebbe a drenare il muco in eccesso ed agevolarne l’espulsione. Questa terapia avviene attraverso l’applicazione di maschere che consentono di umidificare l’aria respirata.

Sembrerebbe che questa tecnica comporti una riduzione della frequenza respiratoria e cardiaca. Il sollievo però sarebbe molto limitato nel tempo.

Alcuni fumatori adottano il metodo della tosse controllata per cercare di liberare i polmoni dal catarro. Si dovrebbe restare seduti a 45 gradi con le spalle rilassate e le braccia sullo stomaco. Dopo aver inspirato dal naso bisognerebbe piegarsi lentamente in avanti e tossire facendo uscire l’aria dalla bocca.

Nel piegarci dovremmo effettuare una leggera pressione con le braccia sullo stomaco. Tenendo poi la bocca aperta si dovrebbe inspirare nuovamente dal naso e tornare nella posizione di partenza.

Ripetendo 3 o 4 volte questa procedura, si potrebbe smuovere, in parte, il muco.

Anche lo stile di vita e le abitudini alimentari possono incidere sulla salute dei nostri polmoni.

Bere e mangiare in maniera corretta per purificare il nostro corpo

Abbiamo visto come potremmo sciogliere il catarro da fumo, ma non è l’unico modo per aiutare i nostri polmoni.

I fumatori dovrebbero bere abbondante acqua ogni giorno. Per purificare ancor meglio il proprio corpo si potrebbe preparare una bevanda, con 300 millilitri d’acqua e 2 limoni, da bere a digiuno, al mattino.

A colazione o come spuntino sarebbe ottimo consumare 300 millilitri di succo di pompelmo, ananas o carota. Questi succhi contribuiscono ad equilibrare il pH del corpo, alcalinizzandolo.

Le scorie prodotte dal nostro corpo sono acide ed un eccesso di acidità potrebbe essere dannoso. Per questo assumere degli alimenti alcalinizzanti potrebbe giovare alla nostra salute.

Migliorare l’aria presente in casa ed eliminare il più possibile prodotti chimici alleggerirebbe il lavoro dei polmoni.

La natura aiuta la nostra respirazione con l’eucalipto ed il timo. Possono essere consumati con delle infusioni o è possibile acquistare il miele proveniente da queste piante. Un ottimo infuso si prepara con 15 grammi di eucalipto, 5 di timo, 10 di lavanda e 10 di menta. L’infuso deve essere filtrato e bisognerebbe consumarne 3 tazze al giorno, lontano dai pasti.

Esisterebbe anche la zeolite o clinoptilolite, un integratore derivante da un minerale naturale capace di disintossicare dalle sostanze dannose accumulate nel corpo. Per l’utilizzo di questo rimedio è consigliabile consultare il proprio medico.

