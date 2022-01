Durante l’inverno con frutta e verdura possiamo fare un carico di vitamine per contrastare eventuali malanni di stagione. Con gli ingredienti a disposizione in cucina, possiamo mettere alla prova la nostra fantasia e realizzare nuove preparazioni. Andiamo alla continua ricerca dell’originalità da portare in tavola per sorprendere i nostri ospiti. Infatti, con la frutta di stagione possiamo variare le nostre preparazioni. Soprattutto gli agrumi: arancia e limone, oltre a rendere originali le nostre ricette, ci darebbero un carico importante di vitamina C.

Dolci sapori invernali

Pertanto, con gli agrumi possiamo davvero giocare tra i fornelli. Oltre ai più famosi limone e arancia, anche il mandarino rappresenterebbe un ottimo alimento per fare un carico di vitamina C. Ovviamente, non solo vitamine poiché questo meraviglioso frutto invernale sarebbe una buona fonte di fibre utili a favorire il buon funzionamento del nostro intestino. Dunque, con deliziosi ingredienti, si prepara senza forno né farina né uova questa soffice e profumata torta al mandarino per addolcire le nostre giornate invernali.

Andiamo a vedere gli ingredienti per uno stampo da 22 cm e la preparazione:

200 gr. di savoiardi secchi;

420 gr. di zucchero;

80 gr. di burro;

500 gr. di mandarini;

100 gr. di mandorle;

100 gr. di gherigli di noci tritate;

250 gr. di mascarpone;

250 ml di panna fresca;

20 gr. di zucchero a velo;

1 mandarino non trattato.

Si prepara senza forno né farina né uova questa soffice e profumata torta invernale ricca di fibre e vitamina C

Sbucciamo i mandarini e dividiamoli a spicchi, quindi eliminiamo le pellicine, i semi e le parti bianche che li rivestono. Portiamo a ebollizione una casseruola con 350 ml di acqua e 400 gr. di zucchero. Quando questa avrà raggiunto il bollore, uniamo gli spicchi dei mandarini e lasciamo cuocere a fuoco lento per circa 5 minuti così da creare uno sciroppo. Trascorso il tempo, aumentiamo di poco la fiamma in modo che lo sciroppo si solidifichi leggermente per qualche minuto. Spegniamo poi la fiamma e lasciamo che lo sciroppo raffreddi.

A questo punto possiamo preparare la crema. Montiamo la panna fredda aiutandoci con le fruste e incorporiamo pian piano lo zucchero a velo. Continuiamo a sbattere il composto fino a formare una delicata spuma. In una ciotola uniamo il mascarpone, le noci tritate, il succo e la scorza grattugiata del mandarino e mescoliamo energicamente. Incorporiamo lentamente il composto alla panna e qualche cucchiaio di sciroppo di mandarini.

Prepariamo la base

Prepariamo poi la base tritando finemente i savoiardi in un mixer, incorporando 20 gr. di zucchero e il burro ammorbidito. Versiamo la metà del composto nello stampo, foderato con della carta forno, e livelliamolo con il retro di un cucchiaio. Copriamo la base con 2/3 di crema, uniamo l’altra metà e lasciamo che la torta si riposi in frigorifero per almeno 3 ore. Trascorso il tempo, riprendiamo la torta dal frigo e spennelliamo in superficie lo sciroppo di mandarini, la crema e le mandorle tritate. Mescoliamo gli spicchi del mandarino nello sciroppo, quindi li posizioniamo al centro del dolce.

