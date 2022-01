La merenda pomeridiana è un pasto importante della nostra giornata. Spesso andiamo alla ricerca di qualcosa di gustoso e sano che soddisfi il nostro palato o che rappresenti una dolce novità per i più piccoli. Alle volte, tra un pasto e l’altro, ci accontentiamo di un semplice yogurt, altre di un frutto di stagione. Soprattutto se siamo indaffarati al lavoro, facciamo sì che la merenda sia un pasto semplice e veloce. Pertanto, che sia dolce o salato, spesso andiamo alla ricerca di qualcosa di rapido attraverso cui concederci una breve pausa dai nostri impegni quotidiani. La stagione invernale ci dona un mix di ingredienti deliziosi attraverso con cui possiamo sbizzarrire la nostra fantasia in cucina per creare deliziose e veloci merende.

Dolci sorprese

Pertanto, con i sapori e gli odori d’inverno ai fornelli possiamo realizzare ricette golose e sempre nuove. Con la frutta di stagione e la frutta secca possiamo creare dolci sensazionali, capaci di regalarci una tenera coccola o sorprendere i piccoli di casa. Abbiamo visto, per esempio, che con mele e mandorle possiamo preparare una sfiziosa merenda per i bambini. In questa ricetta, con la frutta secca andremo a realizzare questi morbidi biscotti all’arancia da fare senza burro e con pochi ma golosi ingredienti.

Andiamo a vedere gli ingredienti e la preparazione:

3 uova;

150 gr. di zucchero;

250 gr. di farina;

200 gr. di nocciole intere;

100 gr. gocce di cioccolato;

100 gr. di pinoli;

200 gr. di uvetta;

½ bustina di lievito per dolci;

un’arancia;

sale q.b.

Questi morbidi biscotti all’arancia da fare senza burro né olio né latte sono perfetti per un gustoso spuntino pomeridiano

Prima di cominciare la preparazione vera e propria, dovremo mettere in ammollo l’uvetta per almeno 15 minuti in abbondante acqua tiepida. Tostiamo le nocciole e grattugiamo la buccia dell’arancia.

In una ciotola rompiamo le uova, uniamo lo zucchero e lavoriamo il composto con le fruste elettriche. Quando gli ingredienti saranno ben amalgamati uniamo la farina, il lievito setacciato e la buccia grattugiata dell’arancia. Continuiamo ad amalgamare il composto, dal basso verso l’alto, aiutandoci con una spatola. Scoliamo l’uvetta dall’acqua ma senza strizzarla. A questo punto incorporiamo al composto l’uvetta, le nocciole, le gocce di cioccolato, i pinoli e aggiungiamo un pizzico di sale. Continuiamo a mescolare tra loro gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo.

Ultimi passi

Portiamo il forno a 200°, nel frattempo rivestiamo una teglia bassa e quadrata con della carta forno. Versiamo il composto nella teglia e livelliamolo, con l’aiuto di un cucchiaio di legno così da sistemare al meglio le nocciole. Inforniamo la preparazione a 200°C per circa 20 minuti.

A cottura ultimata, lasciamo intiepidire qualche minuto la preparazione. La stacchiamo poi dalla carta forno e la posizioniamo sul nostro piano da lavoro. Aiutandoci con un coltello a lama liscia, tagliamo il dolce prima a strisce verticali poi orizzontali così da realizzare dei biscotti quadrati. Possiamo gustare questi morbidi e croccanti biscotti da soli o accompagnati da un buon caffè, una tazza di tè o una profumata tisana.

